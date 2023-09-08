Вадим Михеев: промежуточные итоги первого дня голосования

231

Промежуточные итоги первого дня голосования на 15:00 озвучил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

Всего по Самарской области проголосовало 337 743 человек, или 14,1 % избирателей.

- 94 772 избирателя реализовали свое право в Самаре (более 10 %).

- 37 375 человек проголосовали в Тольятти (7,13 % от общего числа избирателей).

- Еще 69 202 избирателя пришли на участки в малых городах региона (это 17,16 %).

- 136 394 человека проголосовали в сельских районах (24,87 %).

Фото: скриншот видео