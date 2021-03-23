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В связи с утратой доверия: Путин подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Белозерцева

23 марта 2021 23:26
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Иван Белозерцев обвиняется во взяточничестве.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, в связи с утратой доверия главы государства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Белозерцев и еще пятеро фигурантов дела были задержаны 21 марта. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвняются по статьям "Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве".

 

Фото:    Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

 

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