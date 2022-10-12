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В Сергиевском районе открыт аптечный пункт на базе «Почты России»

12 октября 2022 16:38
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Обеспечить жителей региона льготными и бесплатными лекарствами просили жители региона, когда вносили свои предложения в «Народную программу» партии.

Обеспечить жителей региона льготными и бесплатными лекарствами просили жители региона, когда вносили свои предложения в «Народную программу» партии.

Гарантировать доступность лекарственного обеспечения на всей территории региона, необходимо независимо от удаленности от городов и крупных населенных пунктов, уверены депутаты фракции «Единая Россия». Оценили ситуацию в Сергиевском районе депутаты комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области и администрацией муниципального района.

Значительная отдалённость населенных пунктов, низкая плотность населения и, соответственно, не столь значительный товарооборот – именно эти проблемы сдерживают активное появление коммерческих аптечных сетей на селе.  Речь идет не только об обеспечении льготными лекарственными препаратами, но и о розничной продаже медикаментов.

В Серноводске льготные лекарства по рецепту врача можно получить в поликлинике Сергиевской ЦРБ. В селе работают и три аптечных пункта. Один из них расположен в отделении «Почты России».  В Самарской губернии открыто ещё два таких аптечных пункта.

Ассортимент лекарств сейчас небольшой, но все основные группы препаратов в ассортименте. В этом убедились депутаты фракции «Единая Россия». Площадь аптечного пункта не позволяет торговать сотнями наименований препаратов.

«Услуги аптечного пункта востребованы, мы в этом убедились. Очень важно, чтобы все жители нашей губернии имели возможность получить льготные лекарственные препараты, приобрести нужные им медикаменты быстро и по оптимальной стоимости. И это право должно быть в равной степени обеспечено всем, независимо от места их проживания», - подчеркнула председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, депутат фракции «Единая Россия» Марина Сидухина.

Напомним, что вместе с «Почтой России» прорабатывается вопрос о возможности при использовании дистанционных способов заказов препаратов выдавать их на почте. Именно почтовая сеть может в буквальном смысле «достучаться» до каждого. Вместе с письмами на дом могут доставлять и лекарства, с соблюдением всех норм и правил, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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