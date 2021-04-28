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В Самарской области «Диктант Победы» напишут почти на 700 площадках

28 апреля 2021 21:38
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Секретарь  Самарского реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров посетит площадку «Диктанта Победы» в Самарском университете ( Военный учебный центр).

29 апреля по всему миру напишут «Диктант Победы». В Самарской области его напишут почти на 700 площадках общей вместимостью 50 000 человек.

На территории губернии «Диктант Победы» в оффлайн и онлайн-форматах стартует в 14.00 по местному времени - для зарегистрировавшихся на сайте акции участников.

Губернатор Самарской области, секретарь  Самарского реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров посетит площадку «Диктанта Победы» в Самарском университете ( Военный учебный центр).

Участникам тестирования дается 45 минут на то, чтобы ответить на 20 вопросов по общей военно-исторической тематике. В частности, ряд заданий связан с первым годом Великой Отечественной войны и юбилеем великих советских полководцев - в этом году страна отмечает 125 лет со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Еще 5 вопросов диктанта будет посвящено истории Куйбышева – запасной столицы.

В 2020 году по итогам исторического тестирования Самарская область оказалась на втором месте в России по числу участников – более 36 тысяч человек и на третьем - по количеству площадок – 751. В этом году губерния вновь находится в числе регионов-лидеров по заявленным для написания «Диктанта Победы» местам, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"

Теги: «Диктант Победы» самарская область

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