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В Самарской области семьям мобилизованных оказывают всю необходимую поддержку

6 декабря 2022 16:45
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Тонны пшеницы, кормушки для домашних животных, помощь с ремонтом.

В Самарской области продолжают оказывать помощь семьям жителей, которые были призваны в ряды Вооруженных сил РФ. Пока мужчины выполняют свой воинский долг поддержку их семьям оказывают местные власти, предприниматели, просто неравнодушные люди. Так, жительнице села Кривое Озеро Красноярского района помогли сделать и установить 7 кормушек для рогатого скота.

Любовь рассказывает, у семьи большое хозяйство – порядка 40 голов крупного рогатого скота. Вместе с мужем занимается животноводством уже больше 10 лет. Летом супруг подготовил помещение, заготовил корма и планировал осенью начать делать кормушки, но в связи с объявленной мобилизацией не успел. Решить вопрос помогли районные власти.

«Приехал глава районной администрации, мы обсудили, какая помощь нужна. Я рассказала, что мы с мужем решили сохранить домашнее хозяйство. Пока я справляюсь сама, своими силами, но я все же женщина, нужна и мужская рука. И то, что с кормушками для животных помогли, конечно, большое спасибо – с такой помощью гораздо легче», - искренне благодарит за оказанную поддержку женщина.

Для Любови такая помощь по хозяйству действительно большое подспорье – у супругов с двумя детьми небольшой магазин, в котором реализуют свою молочную продукцию и живут на вырученные средства. Кроме того, семье помогли с доставкой дров для бани.

Сегодня в регионе по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова семьям военнослужащих, защищающих интересы страны в зоне СВО, оказывают всестороннюю поддержку - от пособий и выплат до решения бытовых проблем. Все возникающие вопросы находятся на контроле муниципальных и региональных властей.

«Подготовка к зиме - важный на сегодняшний день вопрос. Помогаем семьям устранить проблемы с системами отопления, проводим работу по замене проводки, если у кого-то она в аварийном состоянии, замене котлов, снабжаем дровами. Многое удалось решить при помощи спонсоров, большую поддержку оказали депутаты от нашего Красноярского района в Самарской Губернской Думе, неравнодушные граждане, предприниматели. Я хочу выразить им огромные слова благодарности. Защитники Отечества должны быть уверены, что мы позаботимся о самом дорогом: об их близких и родных», - отмечает глава Красноярского района Михаил Белоусов.

Оперативно оказывать помощь семьям мобилизованных помогает система социальных паспортов. К ее созданию регион приступил первым в стране. Социальные паспорта постоянно актуализируются, появляются новые потребности, которые оперативно решают на местах.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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