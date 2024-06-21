В Самарской области при заключении контракта о прохождении военной службы будут выплачивать 1 млн рублей

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Сегодня врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел очередное заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от № 757. В заседании приняли участие члены Правительства области, руководители силовых, надзорных и контрольных ведомств, представители Минобороны, главы муниципальных образований.



На заседании оперштаба были рассмотрены вопросы о дополнительной поддержке Армии, военнослужащих, участников СВО и их семей.



- Мы проанализировали вместе с вами ключевые положения, по которым сейчас организована работа, и видим, что нам необходимо серьезное усиление по двум направлениям, - сказал Вячеслав Федорищев, начиная совещание, - Это увеличение мер поддержки наших Героев, наших бойцов, которые уходят защищать нашу Родину. А также непосредственно прямые от Правительства Самарской области, от муниципальных образований меры, которые направлены на то, чтобы все, кто принимает для себе решение служить своей Родине, защищать ее, чувствовали себя по - настоящему защищенными и обеспеченными.



В ходе заседания глава Самарской области объявил о ключевых решениях по дополнительной прямой поддержке жителей региона, которые заключают контракт о прохождении военной службы и отправляются защищать Родину. Так, будет повышена единовременная выплата – она составит суммарно 1 млн рублей.



- Начиная со следующей недели в субъекте будет оптимизирована работа по выплатам ребятам, которые это решение принимают. В частности, мы доводим финансовую поддержку до 1 миллиона рублей.



Кроме того, по инициативе Вячеслава Федорищева будут усилены меры поддержки семей военнослужащих.



- Мы примем решения и доведем до наших жителей, - отметил врио губернатора.

Фото: пресс-служба правительства СО