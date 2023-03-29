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В Самаре прошла первая тренировка по каратэ для девушек-волонтеров

29 марта 2023 14:52
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Открытые тренировки по самообороне и единоборствам для девушек-волонтеров проходят по инициативе актива партпроекта «Детский спорт» в Самарской области.

У этих девчонок - боевой характер и кипучая энергия. Они учатся и работают, помогают пенсионерам и ветеранам, собирают гуманитарные грузы для наших военных. Многие занимаются спортом, но с боевыми искусствами пока знакомы только по фильмам.

Первую тренировку по киокушинкай -каратэ для студенток самарских вузов и прекрасной половины «Молодой гвардии Единой России» организовали и провели  координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер и член общественного совета партпроекта, президент Клуба боевых искусств «Сатори» Павел Шор.

Разминка, базовые техники и отработка приёмов - это пока лишь небольшая часть тренировочного процесса, но боевые девчонки уже вошли во вкус.

«Каратэ - очень интересный вид спорта. Спасибо за организацию такой тренировки, И интересно, и полезно!», - поделилась впечатлениями волонтёр Анна Васильева.

«В конце февраля при поддержке Министерства Спорта Самарской области мы провели открытую тренировку для активистов «Молодой Гвардии Единой России». К моему удивлению в тот раз пригласили на нее только ребят. Поэтому совместно с руководством МГЕР и федерацией Киокусинкай-каратэ решили специально для прекрасной половины сделать ещё одну такую же тренировку.

За пару часов совместной физической активности мы подарили друг другу хорошее настроение и прекрасное общение, а желание тренироваться в дальнейшем - лучший показатель достигнутого результата», - уверен  координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер.

Отметим, что молодогвардейцы Самарской области продолжают организацию открытых тренировок для молодёжи.  Девушки высказали желание продолжить занятия, в планах у волонтёров - тренировка по женской безопасности и самообороне, помогающая в различных экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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