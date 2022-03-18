В Самаре пройдёт концерт-митинг ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

211

18 марта 2022 года в России отметят 8-летие важнейшего исторического события – воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. В Самарской области, как и во всех городах России, 18 марта пройдет немало мероприятий, посвящённых этому значимому дню.

Старт тематическим мероприятиям даст фотовыставка «Крым и Россия: 8 лет вместе». С 17 по 30 марта на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы и на экране около СКК «Дворец спорта» на Молодогвардейской будет экспонироваться выставка, в основе которой фотографии, рассказывающие о впечатляющих результатах, достигнутых после возвращения Крымского полуострова в состав России. В их числе – масштабные инфраструктурные проекты, благодаря которым было налажено стабильное транспортное сообщение на полуострове, новые электростанции, природные заповедники, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры.

На центральной транспортной артерии Самары – на Московском шоссе – на стене около территории бывшего подшипникового завода №4 появится тематический мурал «#СвоихнеБросаем». Телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» в вечернее время будет подсвечена цветами георгиевской ленты. С 20:00 до 22:00 вечера на фасаде здания Правительства Самарской области, а также на фасадах зданий в других городских округах и муниципальных районах региона, за счет комбинирования освещения окон будет скомпонована буква Z – визуальный символ миротворческой спецоперации на Донбассе. В сети интернет каждый неравнодушный житель Самарской области может присоединиться к челенджу «#силаVправде», разместив видеоролик или фото в своих социальных сетях, на которых, взявшаяся за руки пара визуально образует букву V. Школьники региона могут присоединиться к онлайн-мероприятию «Непобедима! Широка! Горда!» и прочитать стихи о Родине и её защитниках. Эти и сотни других мероприятий – по всему региону в честь столь значимого для всех россиян воссоединения!

С площади Куйбышева 18 марта отправится пять 20-тонных грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, в том числе с продуктами от сельхозпроизводителей Самарской области, стройматериалами, предметами первой необходимости.

Кульминацией всех мероприятий станет митинг-концерт «Русская весна», в котором примут участие самарские коллективы и приглашённые эстрадные артисты России.

Онлайн-трансляцию митинг-концерта можно будет посмотреть на площадках в социальной сети «ВКонтакте» в группах: «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast) и «Самарское областное вещательное агентство» (https://vk.com/sovanews63), а также на сайте https://sova.info .