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В Самаре пройдет Форум Российского военно-исторического общества

6 ноября 2022 11:30
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В Самаре пройдет Форум Российского военно-исторического общества

8 ноября 2022 года в рамках Парада Памяти пройдет Форум Российского военно-исторического общества (РВИО) «История для будущего. Информационный фронт» Приволжского федерального округа с участием ведущих федеральных политиков, историков, писателей, обозревателей, военкоров и блогеров!

Дата: 8.11.2022
Время: с 10:30 до 17:00
Место проведения: Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (пл.Куйбышева,1)

9.30 -  Регистрация участников

10.30 - Открытая лекция  Дмитрия Юрьевича Пучкова (Goblin) – российского блогера, писателя, публициста, переводчика, разработчика компьютерных игр.
«Категорически! – о последних событиях и не только» 

12.00 – Пленарное заседание форума «История для будущего.  Информационный фронт».
Модератор: Мягков Михаил Юрьевич - научный директор РВИО, д.и.н, профессор МГИМО МИД России

14.00 - Работа 3 секций:
- «Традиция и современность»,
- «Реальность против виртуальности», открытая лекция директора Института развития парламентаризма А.В. Чадаева 
- «Наша традиция против западной монополии на современность»

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