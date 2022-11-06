В Самаре пройдет Форум Российского военно-исторического общества

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8 ноября 2022 года в рамках Парада Памяти пройдет Форум Российского военно-исторического общества (РВИО) «История для будущего. Информационный фронт» Приволжского федерального округа с участием ведущих федеральных политиков, историков, писателей, обозревателей, военкоров и блогеров!

Дата: 8.11.2022

Время: с 10:30 до 17:00

Место проведения: Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (пл.Куйбышева,1)

9.30 - Регистрация участников



10.30 - Открытая лекция Дмитрия Юрьевича Пучкова (Goblin) – российского блогера, писателя, публициста, переводчика, разработчика компьютерных игр.

«Категорически! – о последних событиях и не только»



12.00 – Пленарное заседание форума «История для будущего. Информационный фронт».

Модератор: Мягков Михаил Юрьевич - научный директор РВИО, д.и.н, профессор МГИМО МИД России



14.00 - Работа 3 секций:

- «Традиция и современность»,

- «Реальность против виртуальности», открытая лекция директора Института развития парламентаризма А.В. Чадаева

- «Наша традиция против западной монополии на современность»

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