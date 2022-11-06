В Самаре пройдет Форум Российского военно-исторического общества

8 ноября 2022 года в рамках Парада Памяти пройдет Форум Российского военно-исторического общества (РВИО) «История для будущего. Информационный фронт» Приволжского федерального округа с участием ведущих федеральных политиков, историков, писателей, обозревателей, военкоров и блогеров!
Дата: 8.11.2022
Время: с 10:30 до 17:00
Место проведения: Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича (пл.Куйбышева,1)
9.30 - Регистрация участников
10.30 - Открытая лекция Дмитрия Юрьевича Пучкова (Goblin) – российского блогера, писателя, публициста, переводчика, разработчика компьютерных игр.
«Категорически! – о последних событиях и не только»
12.00 – Пленарное заседание форума «История для будущего. Информационный фронт».
Модератор: Мягков Михаил Юрьевич - научный директор РВИО, д.и.н, профессор МГИМО МИД России
14.00 - Работа 3 секций:
- «Традиция и современность»,
- «Реальность против виртуальности», открытая лекция директора Института развития парламентаризма А.В. Чадаева
- «Наша традиция против западной монополии на современность»
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