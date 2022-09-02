В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского района 

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В пятницу, 2 сентября, в Администрации Самары состоялось первое организационное заседание конкурсной комиссии.



«Октябрьский район, действительно, достаточно долго работает без главы внутригородского района. Не могу сказать, что это серьезно сказывается на работе коллектива. Безусловно, с задачами они справляются. Но тем не менее, глава внутригородского района должен быть назначен, утвержден, коллектив должен работать нормально», - подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.



Следующее заседание конкурсной комиссии назначено на 7 октября 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары