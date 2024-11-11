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В России хотят уволить десятую часть госслужащих

11 ноября 2024 20:09
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Зарплату тех, кого сократят, направят в доход оставшихся сотрудников.

В России планируют уменьшить штат территориальных госорганов на 10% с 1 июля 2025 года. Данная мера коснётся подразделений, где трудятся около 400 тысяч человек. Зарплату тех, кого сократят, направят в доход оставшихся сотрудников, пишет "Лайф" со ссылкой на «Коммерсантъ».

В администрации вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко отметили, что число сокращаемых должностей может быть и выше. Эти меры обусловлены высоким уровнем цифровизации, которая снимает нагрузку с сотрудников.

Решение об оптимизации исполнительной власти установлено указом президента РФ Владимира Путина №922 от 29 октября 2024 года. После периода сокращений организациям запрещено снова раздувать штат. Главная цель — сделать госслужбу более оплачиваемой и эффективной.

 

Фото:   freepik.com

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