В регионе растет показатель обеспеченности телекоммуникационными услугами

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В Правительстве Самарской области состоялось традиционное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами ряда муниципальных образований. Совещание провела и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.



Участники оперативного совещания обсудили обстановку на территории региона, заключение контрактов на государственные закупки, статус реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов и другие вопросы.



В Самарской области продолжается работа по улучшению позиций региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Как выполняется план мероприятий, направленных на улучшение значений показателя Национального рейтинга в 2023 году, в области телекоммуникаций, доложил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Он рассказал, что показатель удовлетворенности предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг определяется исходя из критериев стоимости и качества мобильной и Интернет-связи (покрытие, стабильность, скорость работы) для бизнеса респондента. В 2023 году показатель Самарской области вырос до 4,04 балла и сейчас относится ко второй группе рейтинга из пяти возможных.



В настоящее время воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет имеют возможность 99,80% населения Самарской области, проживающих в 99,75% домохозяйств региона. Операторы сотовой связи на постоянной основе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с импортозамещением оборудования, поддерживают существующую инфраструктуру, модернизируют имеющееся оборудование и устанавливают новые базовые станции.

С 2021 года в 117 населенных пунктах региона с населением 100-500 жителей были установлены базовые станции сотовой связи со стандартами 2G (голосовая связь) и 4G (доступ к сети Интернет). До 2030 года это количество планируется увеличить еще на 65. Кроме того, продолжается работа по улучшению связи в населенных пунктах численностью до 1000 жителей.



В 2023 году операторами ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» проведены мероприятия по увеличению скорости мобильного Интернета 4G на 25-30%. Кроме того, с начала года более ста базовых станций по всей области были переоборудованы со стандарта 3G на стандарт 4G. Благодаря такой модернизации была перераспределена сетевая нагрузка, улучшилось качество связи, жители отдаленных районов получили доступ к 4G скоростям.



Наталья Катина задала вопрос о результатах проведенной работы с представителями операторов связи по улучшению качества предоставляемых услуг связи для субъектов малого и среднего предпринимательства: «Какие действия предпринимаются со стороны операторов связи непосредственно в местах преимущественного расположения субъектов малого и среднего предпринимательства, обозначенных муниципальными образованиями?». Константин Пресняков сообщил, что проводятся встречи с представителями операторов сотовой связи, администраций городских округов и муниципальных районов и субъектов МСП. Наталья Катина поручила конкретизировать эту работу: «Хотелось бы понимать, какое количество пунктов программы развития того или иного сотового оператора было включено по результатам взаимодействия с малым и средним бизнесом, каким образом в этих планах учтены локации, где необходимо повысить качество связи».