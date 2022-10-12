В регионе первые 83 мобилизованных уже получили единовременную выплату по 50 тысяч рублей

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Первые 83 мобилизованных, которые в настоящий момент проходят боевое слаживание в воинских частях Самарской области, уже получили единовременную выплату по 50 тысяч рублей.

Напомним, такое решение в понедельник принял губернатор Дмитрий Азаров. Он поручил кабинету министров региона в кратчайшие сроки разработать соответствующие нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде Правительства области. Документ был утвержден во вторник.

Уже сегодня, в среду, первые военнослужащие, призванные в рамках проведения частичной мобилизации, получили положенные выплаты. Средства на счета самарских бойцов будут зачисляться по мере предоставления списков Министерством обороны.

Сегодня вечером губернатор провел оперативное совещание, чтобы убедиться в слаженности действий всех ведомств. Глава региона подчеркнул: в случае, если мобилизованные граждане будут дольше находиться на обучении и боевом слаживании в военных частях, правительство вновь вернётся к вопросу предоставления единовременных выплат в дополнение к денежному довольствию от Минобороны.

Фото: департамент информационной политики СО