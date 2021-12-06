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В Правительстве региона обсудили исполнение инвестиционных программ ООО «Самарские коммунальные системы»

6 декабря 2021 17:25
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В рамках инвестиционных программ СКС ведет работы по реконструкции станции биологической доочистки от биогенных элементов на ГОКС Самары.

3 декабря  2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению инвестиционных программ ООО «Самарские коммунальные системы». В совещании приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, директор ООО «Самарские коммунальные системы» Владимир Бирюков.

В рамках инвестиционных программ СКС ведет работы по реконструкции станции биологической доочистки от биогенных элементов на ГОКС Самары. Реконструкция выполняется на условиях концессии. Этот проект – является частью нацпроекта «Экология» и федеральной программы «Оздоровление Волги». В настоящее время на блоке биологической очистки установлено оборудование и ведутся пусконаладочные работы. Завершение реконструкции  комплекса Самарских  ГОКС позволит значительно сократить количество вредных выбросов в Волгу.

Полным ходом идут работы по строительству двух водоводов в поселке Управленческий, которые обеспечат жителей поселка качественной питьевой водой. К настоящему времени на территории НФС-2 построена насосная станция, смонтирована водопроводная линия протяженностью 750 м, ведется строительство еще одной насосной станции и КТП. 

Еще одна важная задача, которая стоит перед СКС – обеспечить водой и канализацией Орлов Овраг, где выделены земли под строительство  домов для многодетных семей. В настоящее время работы по монтажу системы  водоотведения завершены, строится водопроводная сеть. 

«Необходимо ускорить работы на этом объекте, чтобы завершить их до конца года, - акцентировал внимание первый вице-губернатор. – Прошу ежедневно контролировать ход работ, не допускать отклонений от графика и оперативно информировать о возникающих рисках. Будем решать проблемы в ручном режиме».

Продолжается строительство системы водоснабжения для жителей поселка Горелый Хутор – выполнены работы по монтажу  5600 метров трубы  из 9000. 

Завершен комплекс работ по подключению к сетям водоснабжения социально- значимых объектов в Самаре: детского сада на Подшипниковой, детского сада в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе, здания Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой.

Отдельно обсудили на совещании исполнение программ «Вода с улицы – в дом» и «Удобства – в дом». Как и во всех городах «с историей», в старой части Самары есть отдельные дома, куда не подведены  водопровод и канализация. Изменить эту ситуацию призваны две программы, которые реализуют «Самарские коммунальные системы». В итоге Самара должна стать первым городом-миллионником, который будет избавлен от водоразборных колонок и выгребных ям. 

Директор «СКС» Владимир Бирюков сообщил о ходе проводимых работ. По программе «Вода с улиц – в дом» в ресурсоснабжающую организацию поступило 804 заявления, выполнено 241 подключение. По программе «Удобства в дом» заявки подали 160 хозяев домовладений.

«Темпы работ нужно ускорять в разы. Нельзя  решать эту назревшую проблему  точечным способом, необходимо делать это комплексно. Прошу в кратчайшие сроки провести инвентаризацию, составить полный список  таких объектов, - поручил Виктор Кудряшов. – Нужно учитывать, что может возникнуть необходимость субсидировать домовладельцам приобретение оборудования и строительство внутридомовых сетей водоснабжения и канализации. Средства на эти цели мы готовы предусмотреть в областном бюджете. Прошу в ближайшее время определиться с объемами финансирования».

 

 

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