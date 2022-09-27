В Правительстве региона обозначили планы расширить летнюю оздоровительную кампанию в 2023 году

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Во вторник, 27 сентября, заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Самарской области, посвященное итогам летней оздоровительной кампании 2022 года. В заседании приняли участие представители министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований и руководители организаций отдыха детей и их оздоровления.

В летнюю оздоровительную кампанию этого года на территории региона отдохнули и оздоровились почти 100 тысяч детей (почти на 9 тысяч детей больше, чем в 2021 году). В том числе в загородных лагерях – около 40 тысяч детей (2021 год – 34 011 детей), в лагерях с дневным пребыванием (пришкольных) - более 56 тысяч детей (2021 год – 55 171 ребенок), в палаточных лагерях – 156 детей, в профильных лагерях различной тематической направленности 3072 ребенка (2021 год – 1825 детей). Более 19,3 тысяч детей оздоровились по государственной программе «Развитие социальной защиты населения» (2021 год – 18 576 детей), в том числе 7 373 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогли получить путевки бесплатно.

«В консолидированном бюджете в 2022 году на подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей предусмотрено более 1,4 миллиарда рублей, из них более 950 миллионов - средства регионального бюджета. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров нас поддержал в том, чтобы даже в таких непростых условиях увеличить средства на большую сумму. По сравнению с прошлым годом сумма была увеличена почти на 13,5 млн рублей. Это позволило направить на отдых большее количество детей, чем в прошлом году, улучшить материально-техническую базу 11 летних оздоровительных лагерей», - отметил Александр Фетисов.

«Главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым поставлена задача увеличивать охват детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом и оздоровлением, и в проекте бюджета на 2023 год на эти цели уже предусмотрены средства», - сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

По ее словам, в 2022 году были задействованы 703 организации отдыха и оздоровления детей: 30 загородных оздоровительных лагерей; 14 санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия; 6 профильных оздоровительных центров, 651 лагерь дневного пребывания при образовательных учреждениях, 2 палаточных лагеря. Палаточные лагеря в этом году были организованы впервые после периода «ковидных» ограничений, это направление планируется развивать, добавил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Для бронирования льготных путевок были доступны 30 детских лагерей Самарской области. Наиболее востребованными оказались ДОЛ «Волжский Артек» г.о. Самара, ДЦ «Березки», ДОЛ «Электроник-Дубрава», МУП «Пансионат «Звездный» г.о. Тольятти.

Особое внимание уделено организации отдыха детей, состоящих на различных видах профилактического учета. 239 несовершеннолетним были предоставлены путевки на бесплатной основе.

В рамках реализации Послания Президента РФ Владимира Путина о доступности детского отдыха в регионе работал механизм предоставления кэшбека за приобретенные путевки в стационарные детские лагеря – к программе подключились 40 организаций (в 2021 году их было всего 12). Услугой воспользовались более 12 тысяч жителей региона.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был реализован проект по оздоровлению 346 детей из г. Снежное на территории нашего региона, а также более 600 подростков из ДНР и ЛНР отдохнули в рамках федерального проекта «Университетские профильные образовательные смены». 23 путевки были предоставлены детям, проживающим в ПВР, - через комплексные центры социального обслуживания населения по заявительному принципу на бесплатной основе.

Особое внимание в летнюю кампанию уделено детям военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на Украине. 70 детей оздоровлено на базе лагеря «Жигулевский Артек» м.р. Ставропольский и 12 детей - в военно-историческом лагере «Страна героев». Всего же военно-исторический лагерь принял 1000 ребят – не только из Самарской области, но и из других регионов страны, и, по словам Александр Фетисова, был признан Российским военно-историческим обществом лучшим, в том числе по компетенциям инструкторов. Кроме того, в рамках молодежного форума ПФО «iВолга» в этом году впервые была организована смена для школьников, напомнил зампред Правительства региона.

В Тольятти на базе лагеря «Волжский Артек» и пансионата «Радуга» проведены инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание на совещании уделили вопросу готовности объектов детского отдыха Самарской области к участию в федеральной программе, направленной на проведение капитального ремонта организаций отдыха детей и их оздоровления за счет средств федерального бюджета. Зампред регионального Правительства подчеркнул: проектно-сметную документацию муниципалитеты должны готовить вовремя и качественно, чтобы в дальнейшем это не затрудняло процессы согласования и подачи заявки от региона.

Также Александр Фетисов заострил вопрос о подготовке специалистов, работающих в детских лагерях, и вожатского состава. По его мнению, уровень профессиональных компетенций нужно повышать и делать это заблаговременно. Вожатые должны быть не только хорошими организаторами, вовлекающими ребят в жизнь лагеря, но и иметь навыки психологической адаптации подростков из семей в трудной жизненной ситуации. «Если нужны спецкурсы для вожатых, оставляйте заявки, организуем их заранее», - обратилась Регина Воробьева к руководителям детских организаций отдыха и оздоровления. Также по предложению врио уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марины Тарасовой, на одном из следующих заседаний межведомственной комиссии будет рассмотрен вопрос о проведении для ребят, воспитывающихся в детских пансионатах и являющихся сиротами, презентации летних детских лагерей, чтобы сформировать позитивное восприятие такого формата отдыха.

В завершение совещания были заслушаны доклады о реализации проектов военно-патриотического воспитания детей на территории Тольятти.

Фото: департамент информационной политики СО