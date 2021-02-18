В Кремле посоветовали США больше думать о ситуации в Техасе, чем о "Северном потоке - 2"

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Властям США следовало бы больше думать об энергоснабжении Техаса, где сейчас много людей остались без тепла, чем о "Северном потоке - 2", подчеркнул в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что "Северный поток - 2" является хорошим проектом, который "абсолютно не касается энергообеспечения Соединенных Штатов Америки", зато имеет отношение к обеспечению энергобезопасности Европы, особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями.

"Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком - 2" и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением [этого штата]. Здесь, конечно, газ бы не помешал", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос об американо-германских переговорах по "Северному потоку - 2", Песков отметил, что Кремлю ничего о них неизвестно. "Мы исходим из многочисленных заявлений коллег в ФРГ о необходимости завершения этого проекта, [который] все-таки нужно достроить и запустить", - сказал Песков.

В штате Техас из-за снежной бури, по последним данным, около 3,2 млн жителей остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди. Федеральные власти предпринимают меры для оказания помощи жителям Техаса и других штатов, наиболее пострадавшим от снежной бури и холодов, заявила в среду вице-президент США Камала Харрис.

Фото: Виталий Невар/ТАСС