В Конституцию России внесли изменения

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В перечень субъектов России в Конституции страны внесли четыре новых региона. Измененный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обновление коснулось статьи 65 «Федеративное устройство». В списке регионов появились Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская область и Херсонская область.

Наименования новым субъектам даны в соответствии с конституционными законами об их вхождении в состав России, которые 5 октября подписал президент страны Владимир Путин.