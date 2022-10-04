В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян

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Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали из страны 147 тысяч, сообщил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

"Свыше 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", - сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник. Он пояснил, что речь идет о периоде с 21 сентября.

Глава МВД уточнил, что всего за это время из Казахстана были депортированы семеро россиян. "Три гражданина, которые незаконно пересекли (границу – ред.), и четыре гражданина, которые совершили в Уральске мелкое хулиганство", - сказал Ахметжанов, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.