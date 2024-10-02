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В Госдуму было внесено 5 законов о противодействии нелегальной миграции

2 октября 2024 11:00
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В Госдуму было внесено 5 законов о противодействии нелегальной миграции

Руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в ГД было внесено 5 законов о противодействии нелегальной миграции.

"Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам", – отметила вице-спикер ГД.

Ранее Яровая информировала, что депутаты разработали законопроект, согласно которому преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, отнесут к категории тяжких и особо тяжких, пишет Смотрим.

 

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