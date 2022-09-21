В Госдуме опровергли введение всеобщей мобилизации

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Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов отметил, что приняв новые поправки Россия отказалась от навязанного ей "наследия" 90-х годов.

Андрей Картаполов заявил в интервью "Парламентской газете", что внесение новых поправок в Уголовный Кодекс России не означает проведения всеобщей мобилизации в стране. Депутат указал, что принятие данного законопроекта было продиктовано необходимостью, возникшей после 24 февраля текущего года.

Также Картаполов подчеркнул, что до принятия поправок в УК России не было предусмотрено никакого "военного законодательства". Политик обратил внимание, что эта часть Уголовного Кодекса была во времена СССР, однако западные советники в 90-ые годы не стали добавлять в российское законодательство данные разделы.