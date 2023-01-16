В горадминистрации прошло еженедельное рабочее совещание

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В понедельник, 16 января, в администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили оперативную обстановку в городе, ход и качество очистки города от снега.



На прошлом совещании глава города поручила устранить нарушения по очистке города от снега, которые были выявлены в ходе рабочего объезда районов.



Продолжается работа по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов и подъездов к социальным учреждениям, дворовых территорий, вывоз снежных накоплений.

Работы ведутся во всех районах города. По поручению главы Самары недостатки по уборке и вывозу снега должны быть исправлены в кратчайшие сроки.

Второй вопрос на рабочем совещании касался мер поддержки пострадавших от пожара в доме по улице Некрасовской. Гражданам уже восстановили утраченные документы и предоставили места в пунктах временного размещения, также им предложили жилье из маневренного фонда. Оказана материальная помощь родственникам погибших при пожаре, также она будет выплачена пострадавшим.

Фото: администрация Самары