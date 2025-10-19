Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +9, +11°С.
20 октября в регионе дождь, до +10°С
 Самара, «МТЛ Арена», 21-23 октября.
Осталось два дня до старта фестиваля чемпионов «Игры ГТО»
Этот вопрос поднимался в пятницу во время встречи губернатора с жителями в Кинеле.
Вячеслав Федорищев: "Поможем жителям решить проблему с земельными участками в Кинеле"
Иначе весь световой день люди проводят на работе или учебе.
В ГД выступили за возможность регионам сдвигать рабочий день из-за зимней темноты
Условия его наблюдения будут благоприятными.
21 октября можно будет без помех наблюдать метеорный поток Ориониды
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
20 октября местами в Самарской области ожидается туман
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
В ГД выступили за возможность регионам сдвигать рабочий день из-за зимней темноты

19 октября 2025 15:45
125
Иначе весь световой день люди проводят на работе или учебе.

Регионы России должны иметь возможность сдвигать начало рабочего дня зимой, когда поздно светлеет и рано темнеет. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), отметив, что иначе весь световой день люди проводят на работе или учебе.

"Очень часто идешь на работу, а дети в школу - вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать [работодателям]. Ничего страшного от этой сдвижки не произойдет, а люди хотя бы будут видеть солнечный свет", - сказал он.

По словам вице-спикера, эта инициатива может быть выдвинута в текущую сессию Госдумы.

Даванков отметил, что такая практика есть в других странах. "В Китае время не переводится, но каждый регион устанавливает свое рекомендованное время начала рабочего дня. Там, где это необходимо, спокойно сдвигают время на час", - рассказал парламентарий.

В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
225
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
231
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
255
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
530
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
515
