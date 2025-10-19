В ГД выступили за возможность регионам сдвигать рабочий день из-за зимней темноты

125

Регионы России должны иметь возможность сдвигать начало рабочего дня зимой, когда поздно светлеет и рано темнеет. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), отметив, что иначе весь световой день люди проводят на работе или учебе.

"Очень часто идешь на работу, а дети в школу - вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать [работодателям]. Ничего страшного от этой сдвижки не произойдет, а люди хотя бы будут видеть солнечный свет", - сказал он.

По словам вице-спикера, эта инициатива может быть выдвинута в текущую сессию Госдумы.

Даванков отметил, что такая практика есть в других странах. "В Китае время не переводится, но каждый регион устанавливает свое рекомендованное время начала рабочего дня. Там, где это необходимо, спокойно сдвигают время на час", - рассказал парламентарий.