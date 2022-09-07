В ГД внесли законопроект о запрете идеологии «чайлдфри» среди детей

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В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому могут запретить посвящение детей и подростков, не достигших 18 лет, в идеологию бездетности. Поправки предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», пишут "Известия".

«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей», — отмечено в пояснительной записке, опубликованной в думской электронной базе в среду, 7 сентября.

Авторы считают, что на данный момент большое распространение среди российской молодежи получила заграничная идеология «чайлдфри». В документе сказано, что идеология «чайлдфри» прививает восприимчивым детям базис деструктивного социального поведения, который основан на добровольном отказе от рождения детей, а это противоречит традиционными семейными ценностями и государственной политике России.

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — уверены авторы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев