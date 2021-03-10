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В федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» войдут общественники

10 марта 2021 15:57
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Предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая.

По итогам первого заседания федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», которое прошло 10 марта, его председателем утвержден сенатор, один из основателей партии, Александр Карелин.

«В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. Мы сейчас говорим про партийную квоту. Но для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 

Александр Карелин в свою очередь пояснил, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек. Больше половины из них — представители добровольческих организаций и общественники.

«Коллеги предварительно проработают [кандидатуры] и предложат тех, кто войдет в федеральный оргкомитет и, соответственно, это же требование мы транслируем на региональные оргкомитеты. Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым», — сказал Александр Карелин. 

Сами волонтеры, в свою очередь, подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования «Единой России». Свои кандидатуры они представят до 15 марта, отметила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» Мария Якунчикова.

Она поблагодарила «Единую Россию» за поддержку в условиях пандемии и напомнила, что ранее Президент России Владимир Путин во время встречи с активистами движения «Мы Вместе» поддержал идею об участии волонтеров в политике. Добровольцев эта идея заинтересовала.

«Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям», — отметила Мария Якунчикова.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь заявил, что партия готова помогать волонтерам консультациями по участию в предварительном голосовании. Эту инициативу поддерживают в регионах и отмечают, что участие общественников повысит доверие к предварительному голосованию партии.

«Волонтеры – это люди, которые всегда оказываются там, где труднее всего, там, где необходима помощь. Поэтому участие добровольцев в предварительном голосовании наравне с опытными политиками, это возможность не только заявить о себе и своей волонтёрской деятельности, но и привлечь потенциал новых, активных, полезных обществу людей к решению непростых проблем. Быть может, именно они: не политизированные, имеющие опыт прямой помощи людям, смогут находить наиболее приемлемые решения для развития страны», - рассказал Роман Балтер, региональный координатор "Центра поддержки гражданских инициатив" сторонников Партии "Единая Россия".

Следующее заседание оргкомитета — уже в полном составе — намечено на 15 марта. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт «Госуслуг», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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