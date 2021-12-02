В День рождения «Единой России» самарские волонтеры получили подарки

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Нагрузка на медицинский персонал всей области существенно возросла из-за непростой эпидемиологической обстановки. Врачи говорят о том, что им нужны лишние руки и в такой непростой для всех ситуации ценна любая помощь.

Плечо поддержки медикам подставляют добровольцы акции «Мы вместе». Они выполняют разную работу и перекладывают часть нагрузки на себя для того, чтобы врачи могли уделить больше времени лечению пациентов. И тех, кто готов помочь медикам безвозмездно, становится все больше.

Но самим добровольцам, разумеется, тоже приятно получать поддержку и добрые слова. В честь своего юбилея партия "Единая Россия" поблагодарила волонтеров за их нелегких труд и вручила им подарки. От блокнотов и ручек до автомобильных аксессуаров, которые особенно будут полезны тем, кто оказывает помощь нуждающимся, работая за рулем. Один из самых ценных подарков – специальные транспортные карты. Теперь волонтерам не нужно будет тратить собственные деньги на проезд в общественном транспорте.

«Мы благодарим партию "Единая Россия", говорим им большое спасибо за то, что они поддерживают и помогают добровольчеству. И конечно же, хотим их поздравить с такой хорошей юбилейной датой, двадцатилетием», ­- отметила координатор Регионального штаба «Волонтеров Победы» Анастасия Самыкина, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"