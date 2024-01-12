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В День Российской печати самарским студентам и школьникам показали, как рождаются газеты

12 января 2024 20:34
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Экскурсию в самарскую типографию организовал для ребят координатор партийного проекта «Выбирай свое» в Самарской области Александр Живайкин.

То, что над выпуском газет и журналов работает целая армия журналистов, многие из подростков знали, но, как происходит процесс печати многотысячных тиражей газет, даже многим взрослым знаком только из фильмов.

Директор типографии "КП - САМАРА" Алексей Разлацкий, любезно согласился принять шумных и любопытных гостей в канун  профессионального праздника - Дня Российской печати. Весь коллектив самарской типографии, и подростки стали участниками акции «Человек труда» в рамках партийного проекта «Выбирай свое». Координатор проекта  «Единой России», заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, вместе с ребятами ознакомился со всеми этапами печатного процесса от вывода полос до упаковки газетных пачек.

«Одна из задач акции «Человек труда» - состоит в том, чтобы рассказывать подросткам об интересных профессиях. В День Российской печати очень символично показать ребятам, какие профессии задействованы в работе типографии. Газеты и журналы в России уже более трех веков остаются не просто источником новостей, но и площадками для развития интеллектуальной среды, местом для дискуссий, споров. В России традиционно верят и искренне доверяют печатному слову. Сегодня мы увидели, как труд журналистов, редакторов дизайнеров, корректоров, верстальщиков, операторов типографии, технологов и печатников становится  материальным продуктом, который на протяжении сотни лет остается символом современного времени»,- поделился Александр Живайкин, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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