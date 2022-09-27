ЦИК ЛНР обработал 100% бюллетеней: вхождение в России поддержали 98,42% жителей республики

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По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, сообщает РИА Новости.

"Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%", - сказала Кравченко.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Фото: РИА Новости