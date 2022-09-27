Я нашел ошибку
Главные новости:
Как заявил госсекретарь США, первые данные указывают также на то, что утечки могут быть результатом нападения на газопроводы.
Блинкен: возможный акт саботажа на "Северных потоках" не отвечает ничьим интересам
29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.
Одной из улиц города Ясногорск в Тульской области присвоили имя Дарьи Дугиной 
Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
ЦИК ЛНР обработал 100% бюллетеней: вхождение в России поддержали 98,42% жителей республики
Обсудил планы и возможности участия руководителей сферы здравоохранения из Самарской области в конкурсе в 2023 году.
Армен Бенян встретился с представителями Ассамблеи женщин-руководителей России
Синоптик отметил, что февраль 2023 года на всей территории страны ожидается снежным.
Вильфанд спрогнозировал более холодную зиму в России по сравнению с предыдущей
Четыре машины на базе «Лада-Гранта» помогают медработникам оперативно оказывать необходимую помощь жителям.
Автопарк Клявлинской ЦРБ пополнили новые автомобили
Такие мероприятия будут проводиться во всех воинских частях Центрального военного округа для поддержания морального духа мобилизованных военнослужащих.
В Доме офицеров Рощинского гарнизона состоялся концерт для мобилизованных военнослужащих
Потерпевшая на сайте в сети Интернет увидела сообщение о вакансии дизайнера.          
Тольяттинка перевела мошейникам свыше 24 тысяч рублей
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.18
0.18
EUR 56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

ЦИК ЛНР обработал 100% бюллетеней: вхождение в России поддержали 98,42% жителей республики

27 сентября 2022 23:22
82
Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, сообщает РИА Новости.

"Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%", - сказала Кравченко.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

 

Фото:   РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области задачи по призыву в рамках частичной мобилизации выполняются в полном объеме.
27 сентября 2022  15:01
«Горжусь земляками – защитниками Отечества», - Губернатор Дмитрий Азаров
306
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
27 сентября 2022  13:49
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
392
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
27 сентября 2022  12:21
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
325
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
26 сентября 2022  11:40
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
1275
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
781
Весь список