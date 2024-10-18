Трудоустройство участников СВО, профориентация подростков, переподготовка кадров: партпроект «Моя карьера с Единой Россией» представил итоги работы с начала года

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Партия проводит её вместе с социальными партнёрами, профсоюзами и работодателями.

С января по сентябрь этого года при поддержке партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» состоялось 47 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более миллиона человек, отметил координатор партпроекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Роструда, Минобороны и регионами. «Почти 200 тысяч человек были трудоустроены. Особое внимание наш проект уделяет теме повышения квалификации, работе с молодёжью. Более 100 тысяч подростков поучаствовали в мероприятиях по профориентации. 150 тысяч человек стали участниками наших различных обучающих программ, лекций, карьерных мастерских и семинаров. Наши коллеги из «Женского движения Единой России» с января провели свыше 2 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 25 тысяч человек, в том числе, родные участников СВО. Не остаётся в стороне и «Молодая Гвардия». В мероприятиях, которые провела МГЕР, приняли участие около 25 тысяч человек», - сообщил Андрей Исаев.

Также он обратил внимание, что «Единая Россия» вместе с социальными партнёрами, профсоюзами, работодателями направила предложения в нацпроект «Кадры».

В свою очередь замминистра труда и соцзащиты Дмитрий Платыгин подчеркнул, что цели нового нацпроекта синхронизированы с народной программой «Единой России».

«Приоритетные задачи, обозначенные в народной программе, нашли отражение в нацпроекте «Кадры», - сообщил он. Замминистра труда и соцзащиты поблагодарил «Единую Россию» за активное участие в программе комплексной модернизации службы занятости.

«Более 2300 центров занятости будут модернизированы до конца 2028 года. Речь идёт не только о создании комфортных, удобных, современных пространств, а о внедрении новых инструментов, новых механизмов работы самих служб занятости, переходе на единые стандарты, подготовке всех сотрудников центров занятости к работе по новым технологиям», - уточнил Дмитрий Платыгин.

Также Минтруда до конца года подготовит порядка тысячи карьерных консультантов в отделениях партии.

«Они будут квалифицированно оказывать помощь всем гражданам, которые приходят в отделение, в случае, если будет потребность в трудоустройстве или в смене работы», - резюмировал Дмитрий Платыгин. На площадке партии обсудили предложения по профориентации и трудоустройству участников СВО. По словам Андрея Исаева, с начала года для военнослужащих и членов их семей в регионах провели более 1,5 тысяч мероприятий.

«В регионах сформирован реестр работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве участников специальной военной операции. Мы ищем новые формы, которые позволили бы осуществить такую социальную адаптацию», - сказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме.

Он напомнил про профориентационную работу в местах реабилитации военнослужащих, которую «Единая Россия» проводит вместе с Минобороны.

«На призыв откликнулись уже 18 регионов, в которых начались такие выезды», - добавил Андрей Исаев.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков подчеркнул, что с начала года 5,6 тысяч участников СВО получили от служб занятости свыше 16 тысяч услуг. По его словам, наиболее востребована – профориентация. «Её получили 4 тысячи участников СВО и 7,7 тысяч их родственников. Как раз в рамках этой услуги сотрудники центров занятости, кадровые консультанты помогают тем, кто решил сменить сферу деятельности или развить имеющиеся навыки. Ещё одна мера, на которой бы я хотел остановиться, – это обучение и переобучение. Сейчас для участников СВО, для их родственников, доступно свыше 9 тысяч программ», - уточнил Михаил Иванков.

В свою очередь депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что работа по трудоустройству участников СВО, которые находятся в местах реабилитации, должна проходить бесшовно. «Если боец получил ампутацию, то он может находиться свыше полугода в санатории, пока ждёт протезирования. Это период времени, когда очень важно предоставить различные формы поддержки», - отметила парламентарий.

Министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Ирина Никишина рассказала о том, как служба занятости помогает ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

«Служба занятости региона активно работает с участниками СВО и членами их семей: помогает с трудоустройством, консультирует, направляет на переобучение, — отметила Ирина Никишина. — Для нас главное – помогать, учитывая жизненную ситуацию и потребности обратившихся граждан».

Кроме того, при поддержке Минтруда и координатора партпроекта в регионе проходят специализированные ярмарки трудоустройства, на которых работодатели предоставляют вакансии, адаптированные под потребности и возможности ветеранов СВО.