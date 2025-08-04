Трамп готов ввести санкции против РФ, если не будет перемирия на Украине

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен ввести новые ограничительные меры против Москвы, если сделка по украинскому вопросу не будет заключена в ранее озвученный им срок.

Об этом заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, что произойдет 8 августа, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.

"Санкции будут", – пообещал американский лидер, при этом отмечая, что Россия научилась хорошо справляться с ними.

"Им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", – цитирует Трампа РИА Новости.

14 июля американский президент сообщил, что США готовы ввести пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, если российская и американская стороны не придут к соглашению по украинскому урегулированию в течение 50 дней. Позднее, 29 июля, Трамп заявил о начале 10-дневного срока для достижения договоренностей по конфликту.

Несмотря на то, что глава Белого дома говорил о своей неуверенности в том, что анонсированные им санкции в отношении РФ будут иметь какой-либо эффект в контексте происходящего на Украине, он подтвердил, что после истечения крайнего срока Вашингтон применит "либо ограничительные меры, либо пошлины, либо что-то другое" против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна достаточно долго живет под огромным количеством санкций, поэтому экономика России уже выработала иммунитет к вводимым рестрикциям.