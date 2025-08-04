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Трамп готов ввести санкции против РФ, если не будет перемирия на Украине

4 августа 2025 09:49
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Трамп готов ввести санкции против РФ, если не будет перемирия на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен ввести новые ограничительные меры против Москвы, если сделка по украинскому вопросу не будет заключена в ранее озвученный им срок.

Об этом заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, что произойдет 8 августа, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.

"Санкции будут", – пообещал американский лидер, при этом отмечая, что Россия научилась хорошо справляться с ними.

"Им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", – цитирует Трампа РИА Новости.

14 июля американский президент сообщил, что США готовы ввести пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, если российская и американская стороны не придут к соглашению по украинскому урегулированию в течение 50 дней. Позднее, 29 июля, Трамп заявил о начале 10-дневного срока для достижения договоренностей по конфликту.

Несмотря на то, что глава Белого дома говорил о своей неуверенности в том, что анонсированные им санкции в отношении РФ будут иметь какой-либо эффект в контексте происходящего на Украине, он подтвердил, что после истечения крайнего срока Вашингтон применит "либо ограничительные меры, либо пошлины, либо что-то другое" против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна достаточно долго живет под огромным количеством санкций, поэтому экономика России уже выработала иммунитет к вводимым рестрикциям.

 

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