Тарифы, благоустройство и работа с обращениями граждан: Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве области

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В понедельник, 5 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, главы городов и районов региона. Во время обсуждения рассматривались приоритетные направления социально-экономического развития губернии, национальных проектов, которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина.

На совещании обсудили ход работы по благоустройству гостевых маршрутов на территории Самарской области. Поручение выстроить работу по развитию, обустройству и содержанию гостевых маршрутов ранее губернатор дал главам муниципалитетов. Это улицы, по которым складывается впечатление о городе у приезжающих гостей.

Как отмечал глава региона, гостевыми маршрутами пользуется абсолютное большинство самих жителей городов, ведь это самые насыщенные трассы, самые востребованные общественные пространства и пешеходные зоны. Их благоустройство, в первую очередь, отвечает интересам местных жителей. О выполнении задач по итогам предыдущего обсуждения этой темы доложили представители администраций Самары, Тольятти, Волжского, Красноярского, Ставропольского районов.

В Самаре, в частности, продолжается работа по ликвидации незаконных вывесок и рекламных конструкций, в течение 2023 года на гостевых маршрутах их было демонтировано 123. «В случае выявления незаконной рекламы составляем акты, проводим демонтаж, направляем обращения в правоохранительные органы для возбуждения дел, предусмотренных статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – отметил первый заместитель главы областного центра Максим Харитонов. За 2023 год и начало 2024 года сотрудниками администраций районов проведены разъяснительные беседы с представителями торговых центров и коммерческих организаций относительно цветового оформления наружной рекламы и информационных конструкций, эта работа продолжится.

Часть работ была связана с ул. Ново-Садовой. По информации первого заместителя главы Самары, собственником ТЦ «Поляна» проведены работы по замене фасада здания, демонтированы незаконные рекламные конструкции и вывески, остальные приведены к единому стилю. В судебном порядке продолжается работа по торговым рядам вблизи ТЦ «Май», которые фактически являются самовольной постройкой.

Разработана дорожная карта, по которой ряд пространств гостевых маршрутов сможет участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и программе «Содействие». «При разработке проектов мы будем идти от инициатив жителей, но, в то же время, придерживаться разработанного нами альбома решений для оформления гостевых маршрутов», – пояснил Максим Харитонов.

Также дорабатываются предложения по архитектурно-световому оформлению гостевых маршрутов, элементов благоустройства и озеленения, опор мостовых сооружений. В целом, как отметил Максим Харитонов, работа по приведению гостевых маршрутов в порядок будет активизирована с установлением теплой погоды.

На основе опыта Самары в Тольятти были разработаны 4 гостевых маршрута. Как доложил глава Автограда Николай Ренц, в основном это магистрали, которые затрагивают туристический центр города, места расположения крупных предприятий, места притяжения граждан. По ним предполагается благоустройство прилегающих территорий, разработка и актуализация градостроительной документации, оформление внешнего вида зданий и сооружений, развитие общественных пространств.

Принято решение на первом этапе сконцентрировать усилия на маршруте Обводное шоссе – ОЭЗ и туристическом центре города. Уже определены первоочередные задачи: приведение в порядок въездной стелы, меры по недействующим и неработающим объектам. В рамках работы по гостевым маршрутам уже смонтирована подсветка монумента «Ладья». На территории гостевого маршрута по Южному шоссе запланирована покраска металлических опор, замена бетонных опор, разметка, установка на опорах праздничной иллюминации, вертикальных клумб на мачтах освещения, замена остановочных павильонов в соответствии с дизайн-кодом территории Автозаводского района, замена старых пешеходных ограждений. Разработана концепция развития общественного пространства «32 квартал», формируется мастер-план территории.

В Волжском районе два гостевых маршрута, они связаны с аэропортом Курумоч. Один – через пос. Волжский Красноярского района, второй – через трассу М-5 мимо г.п. Новосемейкино Красноярского района. Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, трасса является дорогой федерального значения, зона ответственности района – проработать концепцию приведения в надлежащий вид прилегающей территории (лесополосы, склоны, полосы отвода). Кроме того, дополнительно обсуждались подъезды к аэропорту, Кировский мостовой переход. Заместитель главы м.р. Волжский Владимир Чихирев сообщил, что конкретные предложения по прилегающим территориям будут представлены в течение месяца.

По словам главы Красноярского района Юрия Горяинова, на территории района проходит два гостевых маршрута протяженностью 12 и 23 км, это дороги регионального значения. Предложения рабочей группы по ним также будут представлены в течение месяца. Иван Пивкин сделал акцент на том, что главам необходимо обратить внимание на размещенные объекты сервиса, уличной торговли, сетевые опоры вдоль дорог, улично-дорожное освещение.

В Ставропольском районе работа ведется в части маршрута по участку протяженностью 44 км федеральной автодороги М-5 и участку 17,7 км региональной дороги Обводное шоссе Тольятти. И.о. главы Ставропольского района Юрий Забродин доложил о принятых мерах по результатам проведенного рабочей группой обследования гостевого маршрута на предмет выявления несанкционированных объектов торговли и рекламы, несанкционированных свалок мусора, состояния дорожного полотна, остановок общественного транспорта.

По итогам докладов Дмитрий Азаров дал главам муниципалитетов ряд поручений. В частности, он поручил главе Самары усилить работу по гостевому маршруту в Красноглинском районе. Кроме того, он обратил внимание, что внешний облик ограждений ряда социальных объектов не соответствует гостевым маршрутам, в частности возле нового корпуса детской инфекционной больницы, Поволжского государственного колледжа. Он подчеркнул, что работа здесь должна быть организована городской администрацией во взаимодействии с региональными министерствами. «Если мы понимаем, что задача общая, в том числе по региональным магистралям, значит нужно соответствующим образом отрабатывать», – обратился глава региона к участникам совещания.

Дмитрий Азаров обратил внимание главы областного министерства транспорта Ивана Пивкина на важность отработки вопроса освещения трассы М-5 на перегоне Самара-Тольятти: «Имея в виду, что это единая Самарско-Тольяттинская агломерация, этот вопрос надо решать. Нам нужно, чтобы этот участок освещался. Давайте смотреть, как это сообща решать».

В Тольятти на кольце перед заводоуправлением АВТОВАЗА в этом году должны установить российский флаг. «АВТОВАЗ вернулся в юрисдикцию Российской Федерации, пора поднять российский флаг, как и договаривались», – отметил Дмитрий Азаров и напомнил, что этот вопрос обсуждался с президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым. Администрации Тольятти было поручено обеспечить благоустройство прилегающей территории.

В связи с подготовкой к первому национальному фестивалю скорости на льду «Жигулевская миля», который пройдет в Тольятти с 7 по 11 февраля, Дмитрий Азаров поручил Николаю Ренцу и Ивану Пивкину усилить работу по приведению в надлежащее состоянии маршрутов.

Комплексные планы работ по благоустройству гостевых маршрутов на 2024 год муниципалитеты должны будут представить до 1 марта текущего года. «На начало марта я хотел бы четко понимать, что вы сделаете за этот год, – поставил задачу глава региона. – В следующий раз слушаем ваши планы: как они законтрактованы, как отражены в бюджете, что конкретно будет сделано».

Отдельное внимание было уделено вопросу стоимости услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в МКД. Напомним, 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в федеральное законодательство (федеральный закон от 18.03.2023 № 71-ФЗ), согласно которым исключительным правом по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обладает специализированная газораспределительная организация, которая осуществляет транспортировку газа до места подключения внутридомового газового оборудования. Также федеральным Министерством строительства приказом от 29.05.2023 № 387/пр утверждены методические указания по расчету оплаты за техническое обслуживание газового оборудования.

В связи с этим газовые компании – всего в Самарской области в этом направлении работает 6 организаций – руководствуясь методическими указаниями Минстроя России, самостоятельно рассчитывают стоимость обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Так, одна из шести компаний провела эту работу еще в сентябре прошлого года – с момента вступления в силу изменений в законодательстве.

Другие организации провели пересмотр стоимости в январе этого года. Однако предложенные расценки вызвали вопросы управляющих компаний, которые, в свою очередь, будут закладывать стоимость этих услуг в квитанции населению.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова начата проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний. Ее проводит министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области совместно с департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области, государственной жилищной инспекцией Самарской области и региональным Управлением Федеральной антимонопольной службы. Соответствующие документы запрошены у газораспределительных организаций.

Министр ЖКХ и энергетики Самарской области Владимир Василенко доложил о том, что провел работу с газораспределительными организациями. «Меня заверили, что, пока вопрос в полном объеме не будет отрегулирован в правовом поле, счета по измененной стоимости людям выставляться не будут», – подчеркнул Владимир Василенко.

«До окончания всех проверок никаких изменений для людей быть не должно», – поставил задачу Дмитрий Азаров. Глава региона поручил руководителю МинЖКХ области держать ситуацию на личном контроле и доложить о результатах проведенной проверки.

В ходе совещания рассматривался вопрос отработки обращений граждан, которые поступили в ходе подготовки и проведения прямой линии Президента России Владимира Путина.

Общая база данных дополняется, поскольку обработка сообщений от людей, в том числе аудио- и видеозаписей до сих пор продолжается. Решение вопросов, поступивших главе государства, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держит на особом контроле, а результаты работы рассматриваются на каждом оперативном совещании.

Все обращения жителей региона были проанализированы и поделены в соответствии с тем, в чьей компетенции находится тот или иной вопрос. «52% вопросов направлены на федеральный уровень, 31% – касаются регионального уровня и 17% – местного значения», – доложила руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Губернатора Самарской области Елена Бабий.

Вопросы, поступившие от жителей Самарской области, касаются различных направлений. Проанализировав их, были выделены ТОП тематик обращений. На первое и второе место вышли вопросы федерального значения, касающиеся пенсионного обеспечения, социального обслуживания и защиты, а также специальной военной операции. На третьем и четвертом месте вопросы регионального значения – медицинское обслуживание, а также качество услуг ЖКХ. «Все органы исполнительной власти региона с поставленной задачей по отработке обращений граждан справляются хорошо, выполнение в среднем составляет более 36%», – отметила Елена Бабий. Она добавила, что среди органов местного самоуправления появились отстающие районы, среди которых Приволжский, Кинельский и Клявлинский.

Начиная со следующей недели на каждом оперативном совещании будут заслушивать доклады глав городов и районов области, а также руководителей министерств об отработке вопросов жителей. Напомним, большая часть обращений, которые не требуют выделения существенных средств, должны быть решены в течение нескольких недель. Такую задачу поставил Дмитрий Азаров. Те вопросы, которые требуют значительного финансирования, будут рассмотрены отдельно в рамках бюджетного планирования.

«Полагаю, что большинство вопросов при грамотной систематизации носят нефинансовый характер, их нужно максимально оперативно отработать, – поставил задачу губернатор. – Региональные министерства с наибольшим количеством обращений от земляков должны обеспечить еженедельный прирост исполнения по 15%».