США назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма

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Решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательно, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

По ее словам, осуществление такой идеи помешало бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.

"Как сказал президент и как думаем мы, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед", — подчеркнула Жан-Пьер.

Полномочия по наименованию стран "спонсорами терроризма" принадлежат Госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение. Также в палату представителей внесли соответствующий законопроект.

Накануне президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.

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