Состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба СО

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В среду, 17 августа, вице-губернатор – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин в режиме видеоконференции провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области, участие в котором приняли руководители министерств, главы городов и районов, представители контрольно-надзорных ведомств и правоохранительных органов региона.

Один из главных вопросов повестки – обеспечение безопасности школьников во время проведения торжественных линеек в День знаний, а также в течение всего учебного года.

«Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования и других мест массового пребывания людей требует от нас постоянных скоординированных усилий, высочайшей организованности и максимального напряжения сил. Мы должны постоянно помнить: нет задачи более важной, чем безопасность детей, – акцентировал внимание участников заседания Юрий Рожин. – Поэтому необходимо принять все меры для того, чтобы 1 сентября мы встретили в праздничной атмосфере, и никакие угрозы, случайности, недочеты не могли помешать по-настоящему праздничному настроению».

Министр образования и науки региона Виктор Акопьян отметил, что торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проводиться для тех, кто пойдет в первые классы, а также тех, кто в следующем году окончит школу. У всех остальных учеников пройдут классные часы.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев доложил, что безопасность школьников в 697 учреждениях, где 1 сентября пройдут торжества, обеспечат более 1,5 тысяч стражей порядка. При этом будет организовано дополнительное патрулирование улиц для предотвращения транспортных происшествий с участием детей. Кроме того, в период с 24 по 31 августа здания школ, особенно реконструированные, будут проверены на наличие опасных веществ и устройств.

Важно отметить, что в ряде образовательных учреждений региона будут открыты пункты для голосования. Это накладывает дополнительные обязательства по обеспечению безопасности всех, кто задействован в учебном и избирательном процессах.

«В этом году в соответствии с действующим законодательством выборы проводятся в течение трех дней. У нас осталось меньше месяца на подготовку и решение всех организационных вопросов, – подчеркнул вице-губернатор. Мы должны принять все необходимые меры для того, чтобы участники выборного процесса находились в полной безопасности».

Юрий Рожин добавил, что одновременно предстоит решить сразу несколько задач: обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, легитимность и прозрачность процедуры голосования и обезопасить всех участников избирательного процесса от угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Участники совещания обсудили и вопрос об эффективности принимаемых мер по недопущению незаконного распространения средства поражения на территории региона.

«Анализ показывает, что реализуемые правоохранительными органами оперативно-розыскные, проверочные и предупредительно-профилактические мероприятия позволяют сохранить контроль за ее развитием. Учитывая факт проведения спецоперации на Украине, были приняты дополнительные меры по данному направлению», – сказал вице-губернатор.

Также на совещании были рассмотрены вопросы повышения эффективности мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории региона.

«Обстановка в сфере противодействия терроризму на территории региона в целом остается стабильной и контролируемой, – отметил Юрий Рожин. – Однако мы постоянно должны держать руку на пульсе, чтобы купировать возможные террористические угрозы и риски».

От объективности и своевременности предоставления информации зависит эффективность нашей совместной работы по противодействию терроризму и экстремизму в регионе.