Ситуационный центр «ЕР» в Самаре: большинство обращений о нарушениях не соответствуют действительности

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Почти 99% обращений в ситуационный центр «Единой России» в первые сутки голосования являются фейками, об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Всего ситуационные центры партии проверили более 45 тысяч обращений и сообщений из СМИ и соцсетей. Большая часть касалась процедурных вопросов, а также текущей ситуации на избирательных участках.

«Сами наблюдатели только 654 сообщения обозначили как данные о незначительных нарушениях, что крайне мало в масштабах всех страны. Сокращается число жалоб связанных с превышений полномочий со стороны членов участковых избирательных комиссий (УИК). Показала свою эффективность практика непрерывного обучения членов УИК с правом решающего голоса», — отметил Сергей Перминов.

С ним согласны юристы и операторы Ситуационного центра «Единой России», который начал свою работу 17 сентября в Самарском региональном отделении партии. На территории Самарской области открыты 1802 избирательных участка, на которых следят за прозрачностью и ходом выборных процессов 1802 наблюдателя от партии «Единая Россия».

В Ситуационном центре «Единой России» рассказали, что наблюдатели прежде, чем отправиться на избирательные участки прошли серьезное обучение. Они - важные участники выборного процесса, ведь именно от них зависит прозрачность и легитимность голосования.

В работе наблюдателям от партии помогает мобильное приложение «Наблюдатель». Сервис помогает следить за ходом выборов, держать связь в режиме 24/7. Благодаря мобильному приложению наблюдатели могут оперативно сообщать о возможных нарушениях. После открытия участков каждый из наблюдателей сообщит о старте работы. Из данных, полученных через приложение, сформируется большая интерактивная карта, где можно сразу видеть открывшиеся вовремя избирательные участки. Через приложение можно сообщить о нарушениях или конфликтной ситуации на УИК. Можно передать и позитивную информацию с избирательного участка с фотографиями и подробностями.

В первый день голосования серьезных нарушений, существенно влияющих на ход избирательного процесса, не зафиксировано. Несколько обращений, поступивших через социальные сети, оказались «сфабрикованы» и не соответствовали действительности, о чем нам сразу сообщили наши наблюдатели. Одно из обращений касалось съемки фото и видео представителями лже-СМИ без разрешения председателя участковой избирательной комиссии, рассказали в Ситуационном центре «Единой России».

Большинство нарушений, о которых сообщают наши наблюдатели через мобильное приложение, касаются несоблюдения масочного режима, отметил руководитель Ситуационного центра «ЕР» по контролю и наблюдению за ходом голосования Сергей Алпеев.

Об этом сообщил и ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов, который вместе с независимыми наблюдателями посещает избирательные участки 63 региона.

«Организационно-технические вопросы есть. Не на всех участках, что я посетил, но есть. Где-то освещение или участок сам оборудован в ненадлежащем месте. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, в поле моего зрения не попадало. Я плотно работаю с общественным штабом, мобильными группами. Вопросы подготовки касаются муниципальных властей, которые выделяют эти площади, и ключевая задача наблюдателей - это контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности на участках», - отметил Точенов.

Напомним, 17 сентября в Самарской области началось трехдневное голосование. За ходом выборов следят более 5000 общественных независимых наблюдателей, чтобы соблюсти легитимность, открытость и честность избирательного процесса. Все три дня работают Ситуационные центры Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами по Самарской области. В регионе организованы 3 общедоступных центра видеонаблюдения, где осуществляется круглосуточное видеонаблюдение за избирательными участками, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"