Шойгу поручил довести военкоматам и комиссиям разъяснения по отсрочкам

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Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по отсрочкам в рамках частичной мобилизации, сообщило Минобороны в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Прежде всего <...> это касается обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", — говорится в публикации по итогам селекторного совещания министра с руководством вооруженных сил.

Генштаб уже подготовил подробные разъяснения по отсрочкам для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных IT-компаний, предприятий связи и СМИ, а также некоторых финансовых и банковских организаций.

Также Шойгу указал на необходимость довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам для родителей детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.

Генштаб в соответствии с поручением министра должен в полном объеме обеспечивать мобилизованных необходимыми вещами и исключать нарушение прав граждан в ходе частичной мобилизации.

Как указал глава Минобороны, в вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын