Сергей Радько избран главой Октябрьского района Самары

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Сегодня совет районных депутатов Октябрьского внутригородского района Самары выбрал главу района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Им стал Сергей Радько.

Глава Самары Елена Лапушкина:

"Очень надеюсь, что в работе здесь Сергей Олегович проявит свои лучшие качества. Район большой, есть и сложные задачи, для решения которых нужен нестандартный подход. Рассчитываю, что Сергей Олегович сразу же включится в работу: сейчас на завершающем этапе процесс подключения отопления с адресной отработкой со стороны районных администраций. Скоро начнется зимний период, который от глав районов требует постоянной включенности, внимания и готовности всегда быть на связи с людьми.

Уверена, вместе с командой администрации Октябрьского района и активными жителями все вопросы будут успешно решаться. Поздравляю с назначением и желаю успеха в работе!"

Фото: администрация Самары