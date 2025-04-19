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Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов

19 апреля 2025 14:02
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Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
 

В субботу, 19 апреля, в Самарской области работают министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Вместе с главой региона Вячеславом Федорищевым они дали старт работе второй очереди серийного производства Самарского государственного медицинского университета, пишет Сова.

Центр серийного производства СамГМУ находится на территории индустриального парка "Преображенка", который расположен около Самары. Площадка была создана в 2022 году для масштабирования накопленного опыта университета в разработке и выпуске инновационных медицинских изделий, их ускоренного вывода на рынок. На первой производственной очереди создаются несколько видов эндопротезов из титана и керамики, в том числе не имеющие аналогов в России. Также университет выпускает системы нейронавигации для операционных, оборудование для медицинской реабилитации. Продукция крайне востребована.

На базе второй очереди центра серийного производства СамГМУ начнут выпускать уникальные медизделия для пункции и трансплантации костного мозга, а также целую линейку цифровых устройств для телемедицины. В том числе так называемые персональные медицинские помощники для дистанционного наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями.

- Развитие кооперации науки и производства для нас сегодня идет красной нитью, ориентированной на пациента. Мы одновременно сегодня начали строить еще несколько промышленных площадок, - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Это и клеточные технологии, и промышленное производство препаратов для лечения орфанных заболеваний. Это производство линз для офтальмологии и много других нужных изделий. Поэтому во всем, что мы сегодня делаем, мы ориентируемся на те современные тренды в медицине и обладаем компетенциями, знаниями в этих направлениях.

Антон Алиханов отметил, что Минпромторг России ведет плотное взаимодействие с коллегами из СамГМУ, в том числе предоставляя системные меры поддержки.

- В рамках данной работы заключено соглашение о предоставлении субсидии на разработку линейки телемедицинских приборов с функцией дистанционной передачи данных на сумму 548 млн рублей. Срок начала продаж намечен на конец 2025 года, а завершение соглашения - на 2027 год, - сказал министр.

Губернатор Самарской области подчеркнул значимость работы центра серийного производства СамГМУ и сообщил о дальнейших планах развития площадки.

- Хочу поблагодарить министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко, который всегда нас поддерживает, открывал два с половиной года назад первую очередь данного производства. Успехи Самарского медицинского университета - это работа профессорско-преподавательского состава и руководства, поддержка Министерства здравоохранения России, - сказал Вячеслав Федорищев. - Мы на этом не будем останавливаться, у нас большие планы. Сейчас открываем вторую очередь, уже обсуждаем третью. Она очень важная, перспективная. Уверен, что будет поддержка Правительства России. Многие программы Минпромторга, национальный проект по биотехнологиям, который разрабатывается, позволят здесь развивать по-настоящему передовые, не только в России, но и в мире технологии.

Михаил Мурашко, Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев ознакомились с текущей работой центра серийного производства СамГМУ, пообщались с его сотрудниками, студентами и преподавателями университета.

Теги: В центре внимания

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