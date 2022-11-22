Самарский врач и общественник Александр Муравец вошел в состав Экспертного совета при Центральном совете сторонников партии «Единая Россия»

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11 ноября на Президиуме Центрального совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» председателем Экспертного совета, депутатом ГосДумы VIII созыва, заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества, председателем Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольгой Занко был утвержден персональный состав Экспертного совета при Центральном совете сторонников партии. В него вошли представители из разных регионов страны.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец, руководитель Самарского фонда социального развития «Время жить!», выбран одним из 35 экспертов Центрального совета сторонников.

Александр Владимирович не только руководит региональным Центром общественного здоровья и медпрофилактики, но и является председателем комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту.

Александр Муравец известен в регионе как создатель профилактических программ, организатор просветительских мероприятий по вакцинации, член общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее».

Самарское региональное отделение Партии «Единая Россия» и Региональный совет сторонников партии поздравляют Александра Муравца с новым назначением.

Напомним, что Экспертный совет Центрального совета сторонников Партии занимается проведением экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере развития некоммерческого сектора, определяет их соответствие основам строительства гражданского общества и участвует в подготовке по ним заключений и предложений для дальнейшего внедрения в сферу деятельности социально ориентированных НКО, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"