Самарский строитель и депутат Владимир Кошелев получил место в Госдуме

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Самарский бизнесмен и бывший депутат губернской думы Владимир Кошелев пошел на повышение. Об этом можно судить из информации, опубликованной на сайте Государственной думы РФ, пишет 63.ру.

— Владимир Кошелев получил место в парламенте. Он стал представителем фракции ЛДПР от Федерального избирательного округа, — следует из публикации на сайте Госдумы.

Жителям Самарской области Владимир Кошелев известен в первую очередь как бизнесмен и руководитель строительной корпорации «Кошелев». Компания занимается освоением земельных участков в Самаре и Волжском районе. Она построила микрорайоны Крутые Ключи и Кошелев-Парк.