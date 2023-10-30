Самарский губернатор обсудил с депутатами и общественностью проект бюджета региона

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В понедельник, 30 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства Самарской области. В нем приняли участие депутаты Самарской губернской думы, члены регионального Правительства, главы муниципалитетов, представители Общественной палаты Самарской области, научного и экспертного сообщества, профсоюзов, бизнеса, СМИ, лидеры религиозных конфессий, общественных объединений, Почетные граждане региона, волонтеры, активисты ветеранских и молодежных организаций.

В повестке – итоги социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев 2023 года, ожидаемые результаты за текущий год. Также на расширенном заседании Правительства обсудили проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Открытое общественное обсуждение проекта областного бюджета перед внесением его в губернскую думу проводится по инициативе губернатора Дмитрия Азарова уже шестой год подряд. Это своего рода «нулевое чтение» будущего главного финансового документа региона.

«Такой формат комплексного, совместного обсуждения проекта главного финансового документа региона хорошо себя зарекомендовал. Он позволяет нам еще раз сверить вектор социально-экономического развития Самарской области с реальными запросами людей, трудовых коллективов, интересами и приоритетами различных слоев общества, всех территорий региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Выносимый на обсуждение проект бюджета призван решить ряд взаимосвязанных стратегических задач, стоящих перед Самарской областью. «Наши приоритеты здесь очевидны. Во-первых, главная, основополагающая задача, которая стоит перед каждым из нас – всемерно содействовать успеху специальной военной операции, сосредоточить усилия государства, государственных региональных органов, всего общества на помощи нашим воинам-защитникам, на всесторонней поддержке их семей, на сплочении людей, на консолидации общества вокруг нашего национального лидера – Президента России Владимира Владимировича Путина во имя достижения единой общенародной Победы. Во-вторых, все, что работает на нашу победу и приближает ее, мы обязаны и будем всемерно продвигать и поддерживать», – заявил глава региона.

Кроме того, подчеркнул губернатор, исключительно важно обеспечить четкую социальную направленность основного финансового документа Самарской области, как условия сохранения и укрепления общественной стабильности. «Несмотря на любые объективные сложности мы с вами не имеем ни политического, ни просто человеческого права снижать уровень поддержки и внимания к людям. Более того – мы будем эту работу продолжать, а меры поддержки – увеличивать несмотря ни на что. Исполнение всех социальных обязательств перед людьми –приоритет, четко отраженный в проекте бюджета», – отметил он.

В условиях агрессивного давления внешних санкций, влияния нестабильной геополитической и международной макроэкономической ситуации экономика региона и социальная сфера показывают устойчивость и успешно адаптируются к происходящим изменениям. Этому способствует конструктивная работа всех ветвей власти Самарской области, институтов гражданского общества, бизнеса, всех жителей региона. «Благодаря колоссальной поддержке со стороны Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительства России, федеральных органов власти мы оперативно адаптируем к новым вызовам и изменениям наши экономические и социальные проекты», – отметил Дмитрий Азаров.

Развиваться позволяют стратегические заделы в сфере развития инженерной, транспортной, финансовой инфраструктуры, привлечения инвестиций, создания новых производств, обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса. «Несмотря на сложнейшие, особенно для промышленно развитых регионов, условия хозяйствования мы по-прежнему входим в ТОП-10 ведущих экономик страны. Большинство показателей социально-экономического развития в 2023 году демонстрирует положительную динамику, опережая среднероссийские темпы», – привел пример губернатор. По базовым видам экономической деятельности – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля – индекс выпуска товаров и услуг превысил уровень 8 месяцев 2022 года на 8,1 %. Темпы прироста этого показателя в два раза выше среднероссийской динамики. Промышленный сектор также демонстрирует хорошие восстановительные тенденции. Рост промышленного производства в целом составил 108,8%, что значительно выше показателя в среднем по стране.

«Такие результаты объективно свидетельствуют о том, что предприятия Самарской области смогли не только преодолеть, но и воспользоваться санкциями, трансформируя их в возможности для роста. Они успешно налаживают связи с альтернативными партнерами и поставщиками, определяют новые рынки сбыта, выстраивают эффективную логистику, эффективно используют меры поддержки, выработанные как на федеральном, так и на региональном уровне. И, конечно, Правительство региона активно занимается продвижением продукции самарских производителей как внутри страны, так и на внешнем периметре», – сообщил глава региона.

Самарской области удается сохранять доверие инвесторов. В результате системной работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса, начиная с 2021 года, регион стабильно входит в первую десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России. «Портфель реализуемых в настоящее время инвестпроектов содержит свыше 250 крупных проектов с общим объемом вложений более 1 триллиона 400 миллиардов рублей», – сказал Дмитрий Азаров.

Сохраняется деловая активность и в предпринимательской сфере: численность занятых за 9 месяцев 2023 года выросла на 6,1 % и составляет 685 тыс. человек. Это уже заметный, серьезный сектор экономики нашего региона. По показателям развития сферы МСП Самарская область входит в десятку лидеров Российской Федерации.

Несмотря на непростые условия, область выполняет все взятые на себя социальные обязательства. Помощь от государства получают более одного миллиона жителей нашего региона. «Мы модернизируем социальную инфраструктуру, открываем новые детские сады, школы, медучреждения, обеспечиваем ремонт поликлиник, модернизируем музеи, театры, другие учреждения культуры и спорта. Значительное внимание уделяем развитию спортивной инфраструктуры, в результате чего ежегодно растет доля людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. И на 1 сентября оценка уже 54,4% жителей, регулярно занимающихся спортом».

Удалось обеспечить позитивную динамику показателей благосостояния населения. В этом году (данные за семь месяцев) реальная заработная плата увеличилась на 9,8 % за этот период, что выше, чем по России. В России этот показатель по статистическим данным составляет 7,1 %. Растут и реальные денежные доходы населения. «По величине среднедушевых денежных доходов область занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Это при том, что у нас никаких северных надбавок, доплат не существует. Наша задача – укрепить эту тенденцию, чтобы люди стремились жить, учиться и работать в нашем регионе», – акцентировал внимание губернатор.

При разработке бюджетных параметров учитывалось, что в среднесрочной перспективе сохранится негативное влияние санкций на социально-экономическое развитие региона. «Наша общая задача – обеспечить достойный ответ на существующие вызовы и достижение на региональном уровне стратегических ориентиров, обозначенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Продолжится совместная работа по выстраиванию надежных взаимовыгодных связей с дружественными странами, развитию новых компетенций региона, отвечающих современным требованиям и обеспечивающим технологический суверенитет нашего государства. Губернатор выразил благодарность за внимание к региону крупнейшим партнерам – корпорациям «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «Российские железные дороги», «Транснефть», «Т-плюс». Также глава региона отметил эффективную работу руководства и трудовых коллективов крупнейших предприятий региона, в том числе градообразующих.

Продолжится работа по реализации прорывных инфраструктурных проектов, запланирована реализации проекта по развитию производства беспилотных авиационных систем. «Многообещающим перспективным проектом станет открытие международного межвузовского кампуса по IT-направлению, который привлечет в наш регион молодых и амбициозных, дерзких и творческих людей, уверен, даст импульс многим другим начинаниям», – напомнил губернатор. При этом внимание будет уделено модернизации и повышению эффективности использования уже имеющихся объектов.

Областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов формировался на основе взвешенного анализа текущего состояния и возможностей экономики и социальной сферы. Документ ориентирован на сохранение финансовой устойчивости региона, приоритетом являются расходы на исполнение всех социальных обязательств. «Более того, предусматривается рост расходов социальной направленности. В целом, на осуществление социально значимых и иных первоочередных расходов бюджета планируется направить более 68 % к общему объему расходов», – сообщил глава региона.

Важный бюджетный приоритет – усиление мер поддержки семьям с детьми. «Коллеги, мы с вами видим, что Президент ежегодно фактически инициирует новые решения в этой сфере по поддержке семей с детьми. И мы ни в коем случае здесь не должны отставать от этого заданного Президентом тренда», – обозначил задачу Дмитрий Азаров.

С 2017 года расходы областного бюджета на так называемый «детский бюджет» возросли в 3 раза. В следующем году также ожидается рост, он обусловлен введением ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка – Единого пособия, объединившего ряд ранее действующих отдельных мер социальной поддержки семей.

По словам губернатора, только для выплаты этого пособия по предварительным расчетам общие расходы составят более 42 миллиардов рублей, включая средства областного бюджета и федерального бюджета. «Мы превышение на следующий год планируем 15 миллиардов рублей», – сообщил глава региона.

Также в проекте бюджета в полном объеме предусмотрены средства, необходимые на софинансирование национальных проектов, заключенных соглашений, продолжение строительства ранее начатых объектов.

«Я ожидаю, что деловое общественное обсуждение представленных сегодня документов позволит нам сделать бюджет Самарской области еще более качественным, отвечающим коренным интересам граждан и задачам развития региона в современных условиях», – заключил губернатор.

В докладе врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова были представлены основные показатели социально-экономического развития региона по различным отраслям.

Руководитель министерства отметил позитивную динамику ключевых макропоказателей, превышающую среднероссийские значения. Нивелировать негативное влияние санкций и перестраиваться на устойчивые тренды развития позволяют своевременно принимаемые меры поддержки отраслей экономики, предприятий и инвесторов. Стабилизации ситуации в промышленном секторе региона способствует переход иностранных компаний под контроль российских собственников.

Позитивный тренд развития будет обеспечен наращиванием внутреннего спроса на продукцию отечественного производства и межотраслевой кооперацией, переориентацией производителей на взаимодействие с дружественными и нейтральными странами, а также реализацией гособоронзаказа.

«С целью обеспечения бесперебойной работы предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс, содействия в исполнении ими гособоронзаказа, в текущем году дополнительно принята новая программа регионального Государственного фонда развития промышленности по предоставлению льготных займов на пополнение оборотных средств», – отметил Дмитрий Богданов.

Продолжается работа по привлечению в регион инвестиций. В текущем году в Самарской области уже введены в эксплуатацию 12 новых производств. До конца года планируется завершение реализации еще более 20 инвестиционных проектов.

По словам Дмитрия Богданова, в регионе постоянно совершенствуются меры поддержки инвесторов и используются новые федеральные инструменты, поддержка субъектов МСП систематизирована в центрах «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ведется системная работа по наращиванию экспорта малого бизнеса. Региональный Экспортный центр признан самым эффективным в стране по итогам первого полугодия 2023 года. Растет количество самозанятых (на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продолжается оказание социальной помощи малоимущим гражданам на основании соцконтракта.

Также Дмитрий Богданов доложил о показателях исполнения национальных проектов в регионе, развитии инвестплощадок и индустриальных и логистических парков, поддержке инновационных проектов и разработок, отвечающих технологическим потребностям крупных индустриальных компаний.

Заслушав доклад врио главы минэкономразвития региона, внушительная часть которого также касалась темы обеспечения экономики кадрами, губернатор отметил: «Если 5-6 лет назад мы с вами говорили о безработице, то сейчас говорим об остром дефиците кадров. Но в докладе не прозвучало практически ничего по повышению производительности труда, внедрению самых современных технологий. Предлагаю создать специальную Правительственную комиссию по повышению производительности труда. Все усилия, инвестпроекты, инвестиции в предприятия должны проходить через призму оценки повышения производительности труда, внедрения роботизированных линий».

Проект главного финансового документа региона на последующие три года представил врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. По его словам, формируемые параметры бюджета должны обеспечивать стабильное и долгосрочное социально-экономическое развитие Самарской области. Как отметил министр, проект главного финансового документа региона сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств.

«Это отражение в полном объеме защищенных статей расходов – меры социальной поддержки, расходы на фонд оплаты труда, средства реализацию указов Президента РФ. А также расходы на реализацию национальных проектов и софинансирование безвозмездных поступлений», – рассказал врио министра.

Андрей Прямилов отметил, что одним из важных приоритетов в сфере социальной политики является оказание мер социальной поддержки семьям с детьми. «В проекте областного бюджета на 2024-2026 годы предусмотрен необходимый объем средств. Это такие важные расходы, как предоставление ежемесячных денежных выплат семьям с детьми с рождения до 17 лет, предоставление подарка новорожденному при рождении в семье первенца, выплаты выпускникам образовательных организаций при поступлении ими в самарские вузы, помощь в решении жилищных проблем многодетным семьям с шестью и более детьми, молодых семей, обеспечение квартирами детей-сирот, организация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и другие социально значимые направления», – сообщил Андрей Прямилов.

В связи со значительным ростом количества получателей единого пособия (оно объединило и расширило ряд действующих отдельных мер социальной поддержки, охватив все категории семей с детьми от момента рождения ребенка до достижения им возраста 17 лет) и увеличением в целом расходов по данному направлению в бюджете запланирован необходимый объем средств. С учетом ожидаемых средств федерального бюджета сумма на это направление составит более 42 млрд рублей.

Ключевым приоритетом трехлетнего бюджета также являются социально значимые объекты инвестиционного характера – это образовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры, социальной сферы.

Андрей Прямилов отразил в своем докладе и другие основные направления расходов областного бюджета. Так, расходы на переселение граждан из аварийного фонда в бюджете предусмотрено 866 млн рублей.

«Новый бюджет можно охарактеризовать как бюджет развития при сохранении в нем всех социальных обязательств», – резюмировал врио министра управления финансами региона.

Дмитрий Азаров в рамках расширенного заседания правительства отметил, что одна из ключевых задач областного бюджета – обеспечение четкой социальной направленности. «Несмотря на любые объективные сложности мы с вами не имеем ни политического, ни просто человеческого права снижать уровень поддержки и внимания к людям. Более того – мы будем эту работу продолжать, а меры поддержки – увеличивать несмотря ни на что. Исполнение всех социальных обязательств перед людьми – приоритет, четко отраженный в проекте бюджета», – подчеркнул глава региона.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил: несмотря на все вызовы предприятие продолжает динамичное развитие. Руководитель компании напомнил, что санкционное давление, начиная с 2022 года повлияло на работу завода: зарубежные производители компонентов прекратили поставки, нарушились логистические цепочки. В результате весной прошлого года производственные линии были вынуждено приостановлены. Но ситуацию удалось изменить. «Дмитрий Игоревич, мы никогда не забудем, как в тот тяжелый период вы лично, Правительство Самарской области, Минпромторг, Правительство России подставили нам плечо и оказали необходимую поддержку», – отметил Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов. Он напомнил, что для сотрудников предприятия за счет средств федерального и областного бюджетов были организованы временные работы для сотрудников предприятия. Это позволило сохранить многотысячный коллектив и уже летом возобновить выпуск автомобилей.

В итоге в 2022 году АВТОВАЗ произвел 220 тысяч автомобилей и машинокомплектов, а доля продаж Лада на отечественном рыке достигла 27 %. «А уже за 9 месяцев текущего года мы произвели на 15 % больше автомобилей и машинокомплектов, чем за весь 2022 год. И сегодня мы работаем на максимальных скоростях и с высочайшей производительностью труда. Каждые 26 секунд с конвейеров АВТОВАЗа в Тольятти сходит один новый автомобиль. А доля «Лады» на рынке возросла до 37 %», – подчеркнул Максим Соколов.

Ведется работа на перспективу по обновлению модельного ряда. В марте на тольяттинской производственной площадке начался выпуск машин «Лада Веста» нового поколения. В течении двух последующих лет планируется запустить в серийное производство еще 4 принципиально новые модели: седан бизнес-класса «Лада Аура», массовый легковой автомобиль «Лада Искра», грузопассажирский электромобиль «е-Ларгус», а также городской кроссовер «В+Кросс» на платформе Веста.

«Реализации наших планов способствует активная позиция губернатора Самарской области на федеральном уровне. Дмитрий Игоревич активно поддерживал принятие правительственных решений, в частности, такой защиты рынка, как индексация утилизационного сбора. И благодаря наращиванию объемов производства мы перешли от этапа обеспечения занятости к активному найму сотрудников», – добавил президент компании. В этом году трудоустроены свыше 4100 человек. Кроме того, сотрудникам в этом году подняли уровень оплаты труда, внедрены дополнительные системы премирования. В результате средняя зарплата на АВТОВАЗе за 9 месяцев текущего года выросла на 39 %.

Помимо прочего, автопроизводитель впервые за долгие годы начал выделять значительные средства и на обновление социальной инфраструктуры, которой пользуются все жители Тольятти. «Впервые за 35 лет мы провели модернизацию, а фактически создали новую среду излюбленного места тольяттинцев для занятий спортом – лыжную базу «Лада парк». В этом году АВТОВАЗ взял шефство над 40 школами и 8 колледжами города. Учебным заведениям оказана помощь в проведении текущих ремонтов. В рамках социального партнерства с Правительством Самарской области мы совместно реализуем целый ряд проектов: финансирование хоккейного и гандбольного клубов, а также по поддержке православной классической гимназии», – напомнил Максим Соколов.

Президент АО «АВТОВАЗ» отметил, что благодаря губернатору и его команде в регионе создана высококлассная инвестиционная инфраструктура: территория опережающего социально-экономического развития, индустриальные и инновационные парки, особая экономическая зона. «АВТОВАЗ высоко оценивает решение о строительстве третьей очереди Особой экономической зоны «Тольятти». Не секрет, что наши поставщики проявляют высокий интерес к размещению своих производств на ее территории и для нас это позволит сократить логистические затраты, – отметил руководитель предприятия. – Особо отмечу прогрессивное региональное законодательство, направленное на стимулирование инвестиционной деятельности. Так, в 2022 году был принят закон о налоговых льготах для держателей специальных инвестиционных контрактов. Улучшению инвестклимата региона способствует развитие транспортной инфраструктуры особо хочу отметить строительство мостового перехода в районе Тольятти, который уже вступил в завершающую фазу. И мы с вами переживаем время кардинальной перестройки логистических цепочек, в том числе для преодоления вызовов, с которыми столкнулся наш АВТОВАЗ. От лица промышленников хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича Азарова, Правительство области за то, что будет продолжена реализация государственной программы развития промышленности Самарской области и повышения ее конкурентоспособности до 2026 года».

Глава АВТОВАЗа особо подчеркнул важность сохранения социальной направленности областного бюджета, в том числе на строительство детских садов, школ, жилья, подготовку кадров, медицину, образование, поддержку семей. «Это заслуживает не просто одобрения, но и всемерной поддержки и участия в софинансировании со стороны бизнеса, – заявил Максим Соколов. – Социальная инфраструктура и комфортная среда – это основа для развития человеческого потенциала, для преодоления негативных тенденций в демографической среде, решения кадровых проблем в экономике. От имени тольяттинцев хочу особенно поблагодарить за создание нового места притяжения в городе – стильной и современной набережной Автозаводского района, которая будет развиваться».

Также он поблагодарил руководителя региона за поддержку спорта, строительство новых объектов. «Считаю важным поддержать представленный прогноз социально-экономического развития и проект бюджета Самарской области, – резюмировал руководитель предприятия. – При реализации заявленных планов немало зависит от целой совокупности макроэкономических факторов. Но гораздо больше зависит от каждого из нас. Если мы объединим свои усилия, то единым фронтом во главе с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в одном ряду с губернатором Самарской области и его командой сможем преодолеть любые вызовы. Вместе – только вперед».

Дмитрий Азаров отметил успешную работу всей управленческой команды предприятия под руководством Максима Соколова, которой удалось в короткие сроки, несмотря на внешнее давление, запустить конвейеры и вернуть на АВТОВАЗ ведущих специалистов отрасли.

«В кратчайшие сроки были найдены все технологические, организационные, управленческие решения. Только с начала этого года обеспечена локализация по 1200 узлам и агрегатам. Четкая постановка задач, работа с поставщиками на постоянной основе дает толчок в развитии производителям автокомпонентов не только в нашем регионе, но и в целом по стране. Максим Юрьевич, я вас искренне благодарю и всю команду, – обратился губернатор к руководителю компании и предложил представить коллег к региональным наградам. – Результат, который есть уже сейчас, впечатляет. Понятно, что просто не будет. И мы с вами в ходе совместной командировки в Китай это понимали. Но людей, которые своим ударным трудом, талантам позволили предприятию выйти из сложнейшей ситуации, поблагодарить».

Дмитрий Азаров поручил кабинету министров регионального Правительства вместе с депутатами и сенаторами от Самарской области отработать и обратить внимание на меры поддержки спроса на автомобили в рамках формирования бюджета России. «Здесь надо держать руку на пульсе и помогать тому, чтобы российские автопроизводители эту поддержку получали», – обратил внимание глава региона. Он также напомнил о необходимости поддержки законопроекта по совершенствованию утилизационного сбора.

Отдельно руководитель области поблагодарил Максима Соколова за внимание к социальной сфере, в том числе к системе образования и спорту, а также – благоустройству.

В проекте бюджета Самарской области заложены средства на реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Напомним, в регионе по инициативе Дмитрия Азарова создается целый кластер БАС: от проектирования до серийного выпуска беспилотников, а также подготовка кадров для этой отрасли. «Этот проект по-настоящему прорывной для Самарской области», – подчеркнул губернатор.

Генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко отметил несколько главных преимуществ, которые позволяют успешно реализовать проект: диверсифицированная экономика региона, инновационная и транспортная инфраструктура, научно-технологический и кадровый потенциал. «Хотелось бы отдельно отметить активность и вовлеченность в решение задач бизнеса, государства, региона Губернатора Самарской области, Правительства региона, в целом всех коллективов, которые работают сегодня вместе с нами, – отметил он. – И это не подхалимство. Мы большое количество задач решаем совместно. Одним из таких примеров является недавно проведенное мероприятия федерального уровня «Архипелаг-2023», где Самара стала единоличным лидером среди всех регионов по предложенной концепции и текущей реализации проекта производства беспилотных авиационных систем». Такую оценку дали первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов и спецпредставитель Президента страны по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Именно такая парадигма, где люди с таким подходом лично вникают в проблемы, наша компания встречается с первым таким регионом, а мы имеем отношения и потенциал реализуем во многих регионах. Это позволяет Самарской области быть первой в России, где реализуется проект по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем с привлечением уже федеральной поддержки в 2024 году. Самое главное – эта концепция реализуется согласно перечню поручений Президента России, поддерживается губернатором Самарской области», – подчеркнул Юрий Козаренко.

Руководитель компании считает важным поддерживать заданный темп работы. «Мы, как и обещали, до конца года мы запускаем корпуса, начинаем серийное производство винтов, двигателей, драйверов полетных контроллеров, первые сотни агро-дронов и других применений», – рассказал Юрий Козаренко. Стоит отметить, что участники инжинирингового форума, который прошел в технопарке «Жигулевская долина», уже смогли увидеть в небе десятки БАС, которые уже применяются в Самарской области. «И наша задача сделать Самарскую область в следующем году лидером по применению беспилотных авиационных систем», – заявил руководитель ООО «Транспорт будущего».

«Вне всякого сомнения будем оказывать поддержку этому проекту, – акцентировал на расширенном заседании Правительства региона Дмитрий Азаров. – Очень важна та задача, над которой вместе работаем, по формированию потребительского спроса. Мы будем содействовать в ее решении».

Председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова отметила конструктивное взаимодействие институтов гражданского общества с Правительством региона, которое выстроено в последние годы. По ее мнению, представленный проект бюджета региона на следующий год носит социально направленный характер. Отдельно она отметила внимание к сфере здравоохранения. За последние годы открыто более 130 медучреждений. «Огромные средства планируется выделить на развитие кардиологической службы. Это позволит проводить рентгенэдовоскулярные манипуляции, которые позволят снизить смертность в больницах от инфаркта миокарды и инсульта. Средства заложены и на онкологическую службу, что позволит на ранней стадии выявлять заболевания и своевременно приступать к лечению, продолжится создание амбулаторно-онкологических центров. Кроме того, предусмотрены средства на развитие первичного звена здравоохранения – оснащение, ремонт и строительство поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, амбулаторий», – отметила она.

Галина Гусарова также напомнила о проекте строительства первой детской больницы. Также общественница поднял вопрос функционирования детской инфекционной больницы.

Дмитрий Азаров поблагодарил Галину Гусарову за высказанные предложения и отметил, что главный врач областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик предложил идею, как решить вопрос по доступности первичного звена здравоохранения жителей, в том числе Пятой просеки: он отдал под эти цели освободившиеся в больнице помещения. «Сергей Михайлович, огромное вам спасибо. Я попрошу министерство здравоохранения вместе с минстроем очень быстро эту тему отработать. И этот вопрос мы должны за следующий год решить. Все, что для этого необходимо сделать в текущем году, давайте мы это сделаем», – поставил задачу губернатор.

Почетный гражданин региона, заместитель председателя областной Общественной палаты Константин Титов отметил глубину проделанной работы Правительства Самарской области по формированию прогнозов социально-экономического развития и бюджета региона. «Дмитрий Игоревич, чувствуется, что вы документ проработали достаточно серьезно. Я конечно голосую за то, чтобы принимать этот бюджет», – обратился он к губернатору.

Константин Титов отметил: решая финансовые вопросы, всегда важно помнить о внутреннем сплочении, как внутри региона, так и во всей стране. По его словам, сейчас необходимо прекратить все внутренние распри: «Мы должны сосредоточиться на победе наших идей. Я глубоко убежден, что тогда мы будем правильны. Мы будем во главе с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, во одном ряду с нашим губернатором идти к нашей победе, к нашей лучшей жизни».

Важнейшей точкой роста для Самарской области является проект международного межвузовского кампуса IT-направления, отметил ректор Самарского университета им. С.П. Королева Владимир Богатырев. Он подчеркнул, что этот проект является стратегически важным для всего университетского сообщества региона.

Ректор вуза отметил, что сейчас чаще всего абитуриентов и их родителей интересует качественная инфраструктура учреждения, современные форматы проживания и работы: «Новая инфраструктура кампуса повысит конкурентоспособность региона, так как позволит привлечь одаренных и талантливых детей и молодежь, тех, кто мечтает создавать новую технику и новые технологии, из других субъектов РФ и стран зарубежья».

Владимир Богатырев подчеркнул, что проектируемые площади кампуса будут не только соответствовать мировым стандартам, но и полностью будут интегрированы в городскую среду и синхронизированы с развитием близлежащей территории. Кроме этого, кампус будет уникален тем, что это будет единое пространство, где обеспечится ускоренное инновационное развитие в критически важных для экономики отраслях промышленности и позволит реализовывать крупные междисциплинарные научно-технические проекты.

«Предполагается, что в кампусе расположатся новые лаборатории и исследовательские центры, которые будут вести работу по таким перспективным направлениям, как беспилотные авиационные системы, космический мониторинг, что актуально в условиях СВО, IT-медицина, квантовые технологии, – отметил Владимир Богатырев. – Это проект развития, который обеспечит высокое качество жизни нашим детям».

Особое внимание в Самарской области уделяют защитникам Отечества – участникам специальной военной операции, членам семей военнослужащих. Руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества», член Общественной палаты Наталья Полянскова рассказала о предварительных итогах работы к настоящему времени.

«Самарский филиал фонда получил высокую оценку председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко благодаря именно комплексной системе оказания помощи участникам специальной военной операции, их семьям, которая была создана в регионе при активной поддержке и личном участии губернатора Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области», – подчеркнула Наталья Полянскова.

С 1 июня в самарский филиал «Защитников Отечества» поступило более 6000 различных обращений. «Самая главная оценка для нас – это, конечно, люди, которым мы смогли оказать помощь, необходимую поддержку, окружить их своим теплом, заботой, вниманием», – добавила Наталья Полянскова

Самарская область – это регион возможностей, уверена председатель совета регионального отделения «Движения первых» Кристина Гнатюк. «Самарская область сегодня – один из лидеров реализации молодежной политики в нашей стране. Этому способствуют деятельность многочисленных молодежных организаций и объединений и сама молодежь, которая является инициатором, драйвером развития сферы молодежной политики. Но это бы не реализовалось без личной поддержки губернатора нашего региона и его команды. Важно отметить, что в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, который мы сегодня рассматриваем, уже сейчас предусмотрены все необходимые расходы для реализации деятельности молодежных организаций», – отметила она.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов в ходе расширенного заседания Правительства региона выразил уверенность, что все намеченные кабмином обязательства непременно будут выполнены. «Анализируя бюджет 2024 года, мы видим, что он остается социально-ориентированным. Ни одна его социальная статья не уменьшена, а только увеличена. Владимир Владимирович Путин в своем выступлении сказал, что нужно уделять особое внимание бойцам, которые бьются в зоне специальной военной операции и их семьям. И как глава государства отметил, к семьям бойцов мы должны относится как к своим родным. Очень радостно, что на территории нашего региона эти слова не расходятся с делом», – подчеркнул он.

Михаил Феоктистов напомнил о том, что в Самарской области реализуется один из крупнейших инфраструктурных проектов в стране по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута в Западный Китай: «Неслучайно Дмитрий Игоревич Азаров принял участие в работе российской делегации в Китае в рамках экономического форума «Один пояс, один путь». Делегацию возглавлял Владимир Владимирович Путин. Я уверен, что в 2024 году проект строительства моста будет реализован и это даст еще один экономический импульс не только нашему региону, но и всей стране».

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что в бюджете региона на следующий год предусмотрено финансирование национальных проектов, зарезервированы средства на завершение строительства ранее начатых объектов. «Все мы находимся под большим впечатлением от сегодняшнего открытого обсуждения проекта областного бюджета на следующий год. И, прежде всего, потому, что это – вопрос огромного значения для жизнедеятельности губернии. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров обозначил приоритетные направления планирования бюджета, и на первом месте здесь – расходы на исполнение всех социальных обязательств власти перед гражданами. В то же время глава региона подчеркнул, что это – бюджет дальнейшего развития Самарской области», – подчеркнул он.

Геннадий Котельников добавил, что на расширенном заседании Правительства области прозвучали обстоятельные доклады руководителей финансового блока, выступления специалистов различных сфер, экспертов и представителей общественности. Формат общественного обсуждения очень важен: это позволит сделать областной бюджет более качественным, отвечающим и задачам развития региона, и запросам людей.

«И я хочу отметить, что весь ход «нулевого чтения» этого важнейшего финансового документа губернии настраивает на оптимистичный деловой лад, благодаря чему мы справимся с любыми задачами. По итогам рассмотрения областное правительство внесет в Самарскую губернскую Думу проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Депутаты областного парламента – совместно с правительством Самарской области – детально рассмотрят и обсудят каждый пункт проекта бюджета, каждое предложение. Принципиально важно, что правительство области одинаково внимательно относится к предложениям всех депутатских фракций Самарской губернской думы. Благодаря этому многие предложения из «листа ожидания» включаются в содержание областного бюджета», – заметил председатель областного парламента.

Депутаты губернской думы совместно с губернатором и Правительством приложат все усилия для того, чтобы бюджет был рассмотрен, обсужден и принят в установленные законом сроки. «Только вместе мы сможем сделать наши планы реальностью, обеспечить дальнейшее развитие региона во благо жителей Самарской области», – уверен Геннадий Котельников.

По итогам обсуждения представленный проект бюджета Самарской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был поддержан всеми участниками расширенного заседания Правительства региона и направлен на рассмотрение в губернскую думу.

Губернатор поблагодарил депутатов, членов Правительства, глав муниципалитетов, общественников и представителей бизнеса за совместную работу по укреплению экономики, социальной сферы региона и всей страны, помощь людям. «Коллеги, мы должны всемерную поддержку оказать и нашим предприятиям, и экономике региона. Ни в коем случае не вставлять палки в колеса какими-то неразумными бюрократическими решениями, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Проактивная помощь и предприятиям, и уполномоченным органам, и конечно же, гражданам нужна. Вот, что нужно от всех нас, от той большой управленческой команды региона, федеральных, региональных местных властей».

Глава региона выразил уверенность, что все поставленные задачи будут выполнены. «Иначе и быть не может. Мы – опорный край державы. Мы всегда в сложный для Родины период были настоящей основой и оплотом для нашего государства. И, конечно, еще раз подчеркну, что особую ответственность в этот период за принятие управленческих решений, эффективность мер, их действенность и, конечно, реализацию намеченных планов накладывает на нас важнейшее, главное политическое событие в нашей стране, которое состоится в 2024 году – выборы Президента. Мы ни в коем случае не можем подвести ни надежды, которые возлагают на нас наши земляки, ни те решения, которые принимает Президент страны по развитию нашей Родины. Спасибо вам всем за совместную работу. И работу по реализации намеченного нам предстоит начать с сегодняшнего дня», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото предоставлено пресс-службой Правительства СО