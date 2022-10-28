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В документе прописаны новые нормативы предоставления жилья социального найма при изъятии квартиры для государственных нужд.
Самарская Губдума одобрила закон, обеспечивающий права нанимателей жилья при изъятии квартиры в связи со строительством метро
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Самарская Губдума одобрила закон, обеспечивающий права нанимателей жилья при изъятии квартиры в связи со строительством метро

28 октября 2022 16:57
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В документе прописаны новые нормативы предоставления жилья социального найма при изъятии квартиры для государственных нужд.

В четверг, 27 октября 2022 года, на заседании Самарской Губернской Думы областные депутаты одобрили законопроект, регулирующий порядок предоставления нового жилья гражданам, проживающим в неприватизированных квартирах в зоне строительства станции метро «Театральная». В документе прописаны новые нормативы предоставления жилья социального найма при изъятии квартиры для государственных нужд. Действие закона распространяется на жилье, которое изымается в связи со строительством новой станции метро. Документ вынесен на рассмотрение депутатов по инициативе Правительства Самарской области.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов прокомментировал принятие закона:
«Сегодня на заседании Самарской Губернской Думы депутаты поддержали очень важный, на мой взгляд, законопроект. Этот законопроект касается прав нанимателей жилых помещений, чье имущество изымается в рамках необходимых мероприятий по строительству метрополитена. Сегодня мы видим такую ситуацию, когда люди живут в очень маленьких квартирах, предоставленных городом по договору социального найма. Есть комнаты площадью 4,5 квадратных метров, есть двухкомнатные изолированные квартиры, площадь которых составляет менее 18 квадратных метров. В соответствии с законодательством, в случае их изъятия, регион обязан предоставить муниципалитету равноценные квартиры. Но согласитесь, что, во-первых, таких квартир нет на рынке, а во-вторых, и это главное, это было бы просто несправедливо в отношении нанимателя.
Законопроект, который сегодня одобрен депутатами, гарантирует, что каждая семья, проживающая в настоящее время в жилищном фонде социального найма, получит полноценную квартиру, минимальная площадь которой будет определяться действующими санитарными нормами и правилами. То есть однокомнатная квартира будет не менее 28 квадратных метров, двухкомнатная – 42 квадратных метров, и так далее. Это позволит существенно улучшить жилищные условия многих людей».

Напомним, 16 сентября депутаты Самарской Губернской Думы сразу в двух чтениях одобрили закон об обеспечении жильём граждан, которые являются собственниками недвижимости, попадающей под изъятие в связи со строительством станции метро «Театральная». Всего в ареале строительства станции 155 таких объектов.
По действующим нормам, для владельцев жилья была предусмотрена компенсация, зависящая от рыночной стоимости недвижимости, чтобы на эти средства граждане в дальнейшем смогли приобрести другое жилье.

Среди тех квартир, которые попали под изъятие, были объекты, площадь которых составляла от 3 до 33 квадратных метров Их рыночная стоимость невелика. Закон предусматривает для собственников такого жилья дополнительную выплату из бюджета, которая позволит расселяемым гражданам приобрести новую квартиру взамен изъятой. Выбрать жилье они могут самостоятельно. Социальная выплата полагается тем, у кого изъятая жилплощадь является единственной. Законопроект также был разработан Правительством Самарской области.

 

Фото из открытых источников

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