С гордостью за свою страну: молодёжь Самары развернула гигантский флаг России

112

В честь Дня России волонтеры «Единой России» и самарские студенты провели патриотическую акцию на стадионе «Локомотив» в областной столице.

Размеры флага впечатляют: 50 метров на 75 метров. 3750 квадратных метров полотна в цветах российского триколора смогли развернуть участники флешмоба со всей Самары. В акции приняли участие порядка 200 человек. Инициативу активистов «Единой России» поддержали студенты техникумов и колледжей.

«В день России мы испытываем особую гордость за историю и культуру нашей родины, за наших соотечественников, среди которых были, есть и будут настоящие Герои», - рассказал волонтер «Единой России», руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии» Арсений Ганин.

«День России - это особый праздник для всех нас! Сегодня отличная погода и настроение праздничное! Горжусь, что живу в России. Это лучшая на свете страна!» - поделилась настроением студентка технологического колледжа им.Н.Д.Кузнецова Александра Давликамова.

С самого утра во всех муниципальных образованиях региона волонтёры «Единой России» раздают жителям региона ленты в цветах флага нашей страны как напоминание об этом празднике.

Кроме того, в областной столице День России решили отметить автопробегом. Акцию «Единой России» поддержали автоклубы региона и патриотически настроенные самарские автолюбители. 63 машины из 63 региона проследуют колонной от центра города до «последней мили» стадиона «Самара Солидарность Арена». Там самарские автомобилисты тоже развернут полотно российского триколора.