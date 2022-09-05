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Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил

5 сентября 2022 22:41
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Министерству иностранных дел поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.

Россия расторгла договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, следует из опубликованного на портале правовой информации распоряжения правительства, сообщает РИА Новости.

Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. Согласно последнему, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.

Министерству иностранных дел поручили уведомить японскую сторону о принятом решении.

Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Позиция Кремля состоит в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

МИД России ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, а также выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в этом регионе.

 

Фото:   ru.freepik.com

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