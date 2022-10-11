Российский военком ответил на вопрос о второй волне мобилизации

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Военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал фейком данные о полной мобилизации, а также сообщил, что второй и третьей волн мобилизации пока не планируется. Об этом во вторник, 11 октября, сообщается на официальном информационном портале властей российского региона.

«Никакой полной мобилизации объявляться не будет. Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом. Также хочу сказать, что никакого увеличения мобилизационного задания — как говорили там вторая волна, третья волна — пока речи об этом нет», — заявил Авдонин в ходе брифинга.

Он отметил также, что в воинских частях сегодня созданы все условия для несения службы мобилизованными: их обеспечили обмундированием, экипировкой, оружием и проходят боевое слаживание.

О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 4 октября министр сообщил, что свыше 200 тысяч человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, пишет Лента.