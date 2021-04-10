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Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции телеканала RT к 60-летию полета Гагарина

10 апреля 2021 23:11
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Которую телеканал провел на своей странице в соцсети.

Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции телеканала RT, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, которую телеканал провел на своей странице в соцсети. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства, передает ТАСС.

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны соцсети нарушают принципы свободного распространения информации и являются "актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос".

Телеканал RT 9 апреля проводил прямой эфир в Facebook, в котором участвовали космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина. Как сообщает Роскомнадзор, администрация соцсети заблокировала трансляцию под предлогом нарушения авторских прав.

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