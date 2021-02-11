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Вместе с горожанами Глава региона обсудил наиболее значимые вопросы, здесь же, на месте, определились пути их решения.
Ремонт школ и больниц, безопасность пешеходов и создание парков: Дмитрий Азаров обсудил с жителями Кинеля планы по развитию города
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Ремонт школ и больниц, безопасность пешеходов и создание парков: Дмитрий Азаров обсудил с жителями Кинеля планы по развитию города

11 февраля 2021 20:33
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Вместе с горожанами Глава региона обсудил наиболее значимые вопросы, здесь же, на месте, определились пути их решения.

В четверг, 11 февраля, в ходе рабочей поездки в Кинель Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел большую встречу с жителями по Стратегии социально-экономического развития городского округа. Вместе с горожанами Глава региона обсудил наиболее значимые вопросы, здесь же, на месте, определились пути их решения.

«Как вы знаете, долгосрочная Стратегия развития города Кинель, разработанная совместно с вами, жителями, признана лучшей в стране по итогам 2019 года. Я прекрасно знаю, что добиться такого результата можно было только в одном случае: если при разработке Стратегии, проектировании будущего самое активное участие принимали жители, – отметил Дмитрий Азаров и поблагодарил кинельчан за включенность в жизнь родного города. – Но одно дело – написать программу, определить траекторию развития, и гораздо важнее все это реализовать. Если мы этого не сделаем, мы подведем людей, обманем их ожидания. Этого мы позволить не можем».

Глава региона подчеркнул: жители Кинеля – люди, которые многое делают для преображения родной земли. Именно они зачастую являются инициаторами тех преобразований, которые в последние три года происходят в городе при поддержке регионального и федерального Правительств.

«Люди не дают заскучать, остановиться на достигнутом ни чиновникам, ни депутатам, ни муниципальным властям, ни региональным. И есть результат: победы во всероссийских конкурсах, благоустроенные территории, новые рабочие места, устойчивое развитие экономики города в целом. Конечно, есть и проблемы, нет ни одной территории, где бы не существовало проблем. Сегодня мы о них и поговорим», – обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров.

Подробнее о планах, заложенных в Стратегию, доложил глава города Владимир Чихирев. Он отметил, что в Стратегии выделены 2 городских Мегапроекта: по развитию транспортно-логистической составляющей и по формированию Кинеля как интегрированного пространства новой культуры.

«Основная идея первого мегапроекта – создание в Кинеле транспортно-логистической системы как основного элемента региональной системы. Он ориентирован на перераспределение грузопотока в направлении Южного Урала, Транссиба, городов Саратов, Волгоград, Ростов, Москва, Санкт-Петербург, стран Средней Азии. Вхождение Самарской области в «Шелковый путь» ускорит и даст новый импульс развитию ТЛС», – пояснил Владимир Чихирев.

Задача второго мегапроекта – сформировать социокультурное пространство, которое будет способствовать консолидации и развитию кинельского городского сообщества. Для этого будет проводиться ремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, развиваться волонтёрство и добровольчество.

Серьезным импульсом в реализации этих и других задач по социально-экономическому развитию являются национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Путиным.

«Стратегия, какой бы она хорошей ни была,невозможна без той поддержки, которая сегодня есть благодаря решениям Президента, благодаря нацпроектам. Мы можем решить те проблемы, которые копились десятилетиями», – акцентировал внимание глава Кинеля.

Так, благодаря нацпроектам закуплены новые музыкальные инструменты для ДШИ, проведен капремонт школы №9, открыты «Точки роста» и детские мини-технопарки, Центры образовательной среды на базе школы №2 и школы №3, отремонтированы поликлиники и дороги, благоустроены дворы и общественные пространства.

В планах до 2025 года – открыть виртуальный киноконцертный зал в МАУК «Центр культурного развития» и модельную библиотеку, построить школу на 800 мест и детский сад на 215 мест в рамках реализации проекта по застройке 23 га по ул.Светлая, построить ФОК в Кинеле и Алексеевке, открыть новую поликлинику на 600 посещений, провести капремонт поликлиник в Усть-Кинельском и в Алексеевке, а также амбулатории на северной стороне г.Кинель. Кроме того, планируется капитально отремонтировать здание школы № 1, создать «Точки роста» в школах №10 и №1, открыть мини-технопарк в школе №4. При этом есть проблема: здание школы №4 нуждается в капитальном ремонте, крыша протекает. Проект по ремонту учреждения находится на согласовании, средства на проведение работ должны быть выделены в этом году.

«Делать кванториум с текущей крышей неправильно, не по-хозяйски!», – отметил Дмитрий Азаров. Он поручил заместителю Председателя Правительства Александру Фетисову и министерству образования и науки уделить особое внимание объекту, решить вопрос с финансированием по ремонту кровли в кратчайшие сроки.

О том, что еще необходимо сделать в ближайшей перспективе, рассказали сами жители Кинеля. К примеру, горожанка Нелли Русанова обратила внимание на состояние взрослой и детской поликлиник. «Взрослая поликлиника была построена в конце 50-х и рассчитана на 400 посещений в сутки, при этом жителей, прикрепленных к ней, уже почти 700 человек. Кроме того, детская поликлиника и женская консультация располагаются в разных, приспособленных зданиях. Поэтому возникает вопрос о необходимости строительства нового, единого здания поликлиники», – сказала женщина.

10 лет назад в городе началось строительство родильного дома на 40 коек, однако работы затормозились и не завершены до сих пор. «Просим построить поликлинику на базе этого недостороя», – добавила Нелли Русанова.

Дмитрий Азаров ответил, что на текущий и следующий год запланировано проектирование поликлиники, объект включен в программу модернизация первичного звена здравоохранения региона, строительство предполагается провести в срок до 2025 года.

Также жители Кинеля обратили внимание на необходимость провести ремонт спортивного стадиона около школы №5. На стадионе, построенном в 2008 году, располагаются баскетбольная и волейбольные площадки, яма для прыжков в длину и беговая дорожка. Именно здесь днем ученики школы занимаются физкультурой, а по вечерам — жители окрестных домов. Кроме того, на стадионе проводятся соревнования среди школьников по легкой атлетике, уличному баскетболу, спартакиады допризывной молодежи, спартакиады «Серебряного возраста».

За 12 лет эксплуатации резиновое покрытие стадиона пришло в негодность, требуют ремонта спортивные снаряды. «Хотелось бы, чтобы на площадке положили новое резиновое покрытие, а также добавили дополнительное спортивное оборудование», – обратились жители микрорайона.

Владимир Чихирев доложил жителям города и Главе региона, что работы по обновлению стадиона начнутся в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды». Будет обновлено резиновое покрытие, баскетбольные и волейбольные площадки, зона для занятия воркаутом. Остальные работы проведут в 2022 году.

Анатолий Жаткин на встрече поднял вопрос об установке уличного освещения пешеходных переходов на автомобильной дороге «Самара-Бугуруслан» в районе Алексеевки.

«Ежегодно на этих переходах гибнут люди. Знаю, что администрация города несколько лет обращалась в минтранс, однако пока только перспективы. Просьба ускорить решение вопроса», – рассказал мужчина.

Представитель министерства транспорта и автомобильных дорог региона доложил, что разработана проектная документация на капремонт автомобильной дороги «Самара – Бугуруслан» на участке км 23+800 – км 33+500. Проектом предусмотрено строительство искусственного освещения, тротуаров и обустройство пешеходных переходов, в том числе на обозначенном участке дороги. Работы планируется начать уже в этом году и завершить в 2022 году.

Дмитрий Азаров поручил ускорить проведение работ, чтобы уже в этом году решить вопрос по проблемному пешеходному переходу: «Корректируйте план производства работ таким образом, чтобы эти два перехода сделать в этом году».

Общение Главы региона и жителей Кинеля продолжалось почти три часа. По итогам встречи Дмитрий Азаров дал профильным министерствам и руководству города поручения, призванные в сжатые сроки решить вопросы, волнующие граждан, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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Ремонт школ и больниц, безопасность пешеходов и создание парков: Дмитрий Азаров обсудил с жителями Кинеля планы по развитию города
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