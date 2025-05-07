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Работа с инвесторами и капитальный ремонт многоквартирных домов: состоялось заседание Правительства Самарской области

7 мая 2025 16:56
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Было рассмотрено три социально значимых вопроса.

В среду, 7 мая 2025 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов провел очередное заседание регионального кабинета министров. Было рассмотрено три социально значимых вопроса.

Региональным министерством экономического развития на заседание кабинета министров вынесен проект постановления Правительства с целью уточнения регионального законодательства, регулирующего заключение концессионных соглашений. Так, предложения инвесторов о заключении концессионного соглашения стоимостью свыше 1 млрд рублей предложено рассматривать на заседаниях Правительства области с соблюдением определенного процессуального порядка. Михаил Смирнов уточнил, что этим постановлением не затрагивается принятый ранее запрет по заключению концессионных соглашений по инициативе Самарской области.

«Мы сейчас видим большой интерес инвестиционного сообщества, рынка к реализации крупных инфраструктурных проектов в Самарской области. Понимаем, что с учетом реалий сегодняшнего дня одними бюджетными инвестициями такие проекты реализовать невозможно. Поэтому эта работа будет активизирована, – отметил глава кабмина. – По сути, предлагается принять решение, чтобы рассмотрение частных концессионных инициатив по крупным инфраструктурным проектам осуществлялось Правительством Самарской области».

Члены областного кабинета министров единогласно утвердили проект постановления Правительства об изменении существенных условий государственных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий по строительству метрополитена в городском округе Самара. Документ был доработан с учетом замечаний, сделанных председателем облправительства на прошлом заседании кабмина. Изменения не затронули цены госконтрактов, но повлияли на предельные сроки контрактов - их перенесли на 2027 год. Это связано с рядом причин, среди которых превышение процессуальных сроков рассмотрения и разрешения судом гражданских дел по обращениям собственников помещений в объектах, изъятых для государственных нужд Самарской области, необходимость корректировки проектной документации, изменение технологии производства работ.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева работает над корректировкой региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области. На заседание Правительства министерство вышло с предложением внести изменения в программу на основании актуальных сведений, поступивших от органов местного самоуправления и регионального оператора капитального ремонта. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань сообщил, что в региональную программу включены 69 многоквартирных домов-новостроек, в отношении которых отменены решения о признании их аварийными. И исключаются 25 аварийных домов. Таким образом, в результате реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 17 193 многоквартирных домах.

Кроме того, Михаил Смирнов уточнил, как ведется работа по контрактации домов, находящихся в программе капитального ремонта на 2025 год. Министр ответил, что все дома по программе текущего года вынесены на конкурсные процедуры.

Также министерством совместно с муниципальными образованиями региона проводится работа по техническому освидетельствованию домов с высокой степенью износа. На одно из ближайших заседаний кабмина планируется вынести проект постановления Правительства с предложением об исключении домов со степенью износа 70 и более процентов из региональной программы капремонта. Михаил Смирнов предложил заранее вынести этот документ на обсуждение депутатов Самарской Губернской Думы, чтобы выработать совместное решение.

«Тема капитального ремонта чувствительная, мы неоднократно разбирали связанные с ней вопросы. Еще раз хочу акцентировать внимание на следующем. Несмотря на существующий недостаток финансирования в целом фонда капитального ремонта, сначала мы наводим организационный порядок в работе фонда. Сейчас вопрос об увеличении взносов на капремонт не стоит», – подчеркнул председатель областного правительства.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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