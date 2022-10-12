Путин: Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией

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Западу не надо отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом 12 октября заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя», пишут "Известия".

«Мы продаем то, что они хотят купить — пожалуйста, по рыночным ценам — пожалуйста», — отметил он готовность Москвы к сотрудничеству.

По словам Путина, Россия готова покупать европейские товары, но Евросоюз их не продает, в результате растет дефицит.

«Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и всё», — подчеркнул он.

Российский лидер также обратил внимание на то, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией. Это подтверждают и европейские должностные лица, отметил президент.

Путин подчеркнул, что страны Евросоюза усугубляют ситуацию, вводя ограничения цен на российскую нефть. «Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — сказал российский лидер.

Также Путин добавил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая ближайшие осень и зиму. Однако в Европе считают возможным упрекать РФ в надежности поставок, хотя Москва предоставляет весь объем экспорта в рамках контрактов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков