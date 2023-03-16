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Путин: Запад предлагает своим гражданам вместо салата перейти на репу из-за неурожая, но даже ее придется покупать в России

16 марта 2023 18:24
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России пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако страны Запада сейчас предлагают своим жителям вместо салатов и помидоров репу.

России пророчили депрессию и спад потребительского сектора, однако страны Запада сейчас предлагают своим жителям вместо салатов и помидоров репу, но даже за ней придется обратиться к Москве, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА Новости.

Он напомнил, что год назад власти этих государств "выкручивали руки" своим компаниям, заставляя многих покинуть российский рынок. В свою очередь, западные эксперты предрекали стране депрессию, пустые полки в магазинах, масштабный дефицит товаров и провал сектора услуг. Однако в итоге сами страны Запада столкнулись с этими проблемами, подчеркнул Путин.

По словам главы государства, дело дошло до того, что зарубежные руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. Путин подчеркнул, что репа — хороший продукт, однако и за ней, скорее всего, придется ехать в Россию. Президент отметил, что уровень урожая здесь существенно превосходит показатели стран Европы. При этом он подчеркнул, что на урожайность в основном влияют погодные условия, однако без российских удобрений этим государствам придется трудно.

 

Фото:   ru.freepik.com

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