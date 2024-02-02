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"Это ведущее российское предприятие в сфере разработки и производства реактивных систем залпового огня, наследников легендарной "Катюши", - сказал Путин.
Путин вручил первый в стране орден "За доблестный труд" гендиректору тульского НПО "Сплав"
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Путин вручил первый в стране орден "За доблестный труд" гендиректору тульского НПО "Сплав"

2 февраля 2024 21:35
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"Это ведущее российское предприятие в сфере разработки и производства реактивных систем залпового огня, наследников легендарной "Катюши", - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин лично вручил первый в стране орден "За доблестный труд", награду получил коллектив тульского научно-производственного объединения "Сплав", которое занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем, передает РИА Новости.

Указ президента о награждении коллектива был опубликован в пятницу утром. В этот же день Путин посетил Тулу, где лично передал награду гендиректору НПО "Сплав" Ринату Идрисову.

"Сегодня хочу проинформировать о том, что в России учреждена новая государственная награда, Орден "За доблестный труд". Он будет присваиваться работникам и целым коллективам предприятий за многолетние значимые достижения. И первый такой орден будет вручен сегодня здесь, на нашем форуме тульскому научно-производственному объединению "Сплав". Это ведущее российское предприятие в сфере разработки и производства реактивных систем залпового огня, наследников легендарной "Катюши", - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас эти системы являются одним из основных ударных средств наших частей, участвующих в СВО.

"Это знаменитые "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", - сказал президент, подчеркнув, что все системы показывают себя эффективно.

"А также десятки видов реактивных снарядов. "Сплав" работает с полной нагрузкой и уже многократно увеличил объем выпуска продукции", - добавил глава государства и поздравил коллектив предприятия с заслуженной наградой.

 

Фото : Официальный интернет-портал правовой информации

Теги: Путин Россия

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