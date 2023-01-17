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Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России

17 января 2023 20:28
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Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, документ опубликован в электронной думской базе, передает РИА Новости.

Речь идет о следующих соглашениях:

— Устав Совета Европы;

— Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему;

— Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней;

— Европейская конвенция о пресечении терроризма;

— Европейская хартия местного самоуправления;

— Европейская социальная хартия.

Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.

Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

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