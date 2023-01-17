Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, документ опубликован в электронной думской базе, передает РИА Новости.
Речь идет о следующих соглашениях:
— Устав Совета Европы;
— Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему;
— Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней;
— Европейская конвенция о пресечении терроризма;
— Европейская хартия местного самоуправления;
— Европейская социальная хартия.
Уточняется, что международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.